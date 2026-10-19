Liga 4, etapa a 6-a: Sportul Câmpeni s-a distanțat în Seria 1! Fortuna Lunca Mureșului – noul lider în Seria 2, Voința Stremț, victorie în derby-ul orgolilor cu Rapid CFR Teiuș
Liga 4, etapa a 6-a: Sportul Câmpeni s-a distanțat, Fortuna Lunca Mureșului – noul lider în Seria 2, Voința Stremț, victorie în derby-ul orgolilor cu Rapid CFR Teiuș
În Seria 1, după o etapă cu goluri multe, Sportul Câmpeni s-a distanțait în ierarhie, având 5 „lungimi” în fața urmăritoarelor Hidro Mecanica Șugag și Dacic Blandiana, dar și un meci mai mult disputat. În continuare, „lanterna roșie” Inter Ciugud are eșecuri pe linie, cu 32 de goluri încasate în 6 partide (medie de peste 5/ meci).
În Seria 2, în derby-ul orgoliilor, Voința Stremț a învins Rapid CFR Teiuș 3-1, dublă D. Stanciu), care a suferit a doua înfrângere consecutivă. Astfel, pe prima poziție a urcat Fortuna Lunca Mureșului, după victoria din derby-ul cu ACS Oiejdea, într-o ierarhie strânsă la vârf, cu 4 echipe grupate pe două puncte.
Seria 1: Cuprirom Abrud – Hidro Mecanica Șugag 1-1 Limbenii Limba – Sportul Câmpeni 2-8 Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos 5-2 (triplă Ioan Pisoiu), Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Inter Ciugud, AFC Micești – a stat.
Clasament: 1. Sportul Câmpeni 15 (27-10), 2. Hidro Mecanica Șugag 10 (17-5), 3. Dacic Blandiana 10 (17-8), 4. Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 7 (20-13);
Etapa 7: *sâmbătă, 24 octombrie, ora 16.00: AFC Micești – Cuprirom Abrud, Hidro Mecanica Șugag – Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei; *duminică, 25 octombrie, ora 12.00: Inter Ciugud – Dacic Blandiana; ora 15.00 VCG Vințu de Jos – Limbenii Limba, Sportul Câmpeni – stă.
Seria 2: Voința Stremț – Rapid CFR Teiuș 3-1 (derby-ul orgoliilor), Târnavele Tiur – Recolta Crăciunel 4-1, Nicolae Linca Cergău – Voința Beldiu 1-1, Fortuna Lunca Mureșului – ACS Oiejdea 2-0 (dublă Denis Morea, golgheterul eșalonului), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – a stat.
În clasament: 1. Fortuna Lunca Mureșului 12 (20-5), 2. Rapid CFR Teiuș 15 (19-14), 3. Voința Stremț 11 (19-8), 4. ACS Oiejdea 10 (14-12);
Etapa 7: *sâmbătă, 24 octombrie, ora 16.00: Voința Beldiu – Fortuna Lunca Mureșului; *duminică, 25 octombrie, ora 13.00: Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Târnavele Tiur; ora 15.00: Recolta Crăciunel – Nicolae Linca Cergău, ACS Oiejdea – Voința Stremț (un alt derby), Rapid CFR Teiuș – stă.
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