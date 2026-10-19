Tot mai puțini pasageri aleg trenul: Numărul călătorilor a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026. Date INS
Tot mai puțini pasageri aleg trenul: Numărul călătorilor a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026. Date INS
Aproape 15,5 milioane de pasageri au călătorit cu trenul în trimestrul al doilea din 2026, cu 5,8% mai puțini față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).
Potrivit sursei citate, parcursul pasagerilor s-a redus în perioada aprilie-iunie cu 7,6%. Din totalul pasagerilor, 15,43 milioane pasageri au circulat pe plan național, iar 61.000 internațional.
În ceea ce privește transportul feroviar de mărfuri, volumul mărfurilor a înregistrat creștere cu 9,3% față de trimestrul II din anul precedent. Au fost transportate 9,786 milioane tone mărfuri, din care 79,3% în transport național.
Ponderi semnificative în totalul mărfurilor transportate au fost înregistrate pentru diviziunile: cocs, produse rafinate din petrol (25,5%) și alte mărfuri (15,2%).
Indicatorii tehnico-economici de utilizare a parcului de vehicule în transportul feroviar, care au înregistrat o dinamică pozitivă comparativ cu trimestrul II 2025, au fost: vagoane încărcate intrate din străinătate (mii vagoane), în creștere cu 61,9%; timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă (zile), în creștere cu 42,6%; parcursul automotoarelor (mii automotoare-km) – creștere cu 14,0%; viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) – creștere cu 5,8%; vagoane încărcate pe rețeaua CFR (mii vagoane) – creștere cu 0,6% etc.
Evoluții negative față de trimestrul II din anul precedent au fost înregistrate la următorii indicatori: parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor (km/zi), în scădere cu 11,7%, greutatea medie brută a vagoanelor de marfă (tone/tren) – scădere cu 6,5%; încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă (tone/osie) – scădere cu 5,8%, viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) – scădere cu 0,8% etc.
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