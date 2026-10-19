Câți pensionari avea România la finele lunii septembrie 2026 și cât a ajuns pensia medie

România avea 4.674.614 pensionari la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 2.725 mai puțini față de luna precedentă. Pensia medie la nivel național a fost de 2.785 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,02 miliarde de lei, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

Dintre pensionarii înregistrați, 503.353 au avut perioade lucrate în agricultură, pensia medie în acest caz fiind de 708 lei.

Cei mai numeroși au fost beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă, respectiv 3.778.651 de persoane, dintre care 2.152.111 femei. Pensia medie în această categorie a ajuns la 3.119 lei.

În septembrie, 58.144 de persoane au beneficiat de pensie anticipată, cu o valoare medie de 2.423 de lei. Totodată, 388.541 de persoane au primit pensie de invaliditate, pensia medie fiind de 1.071 de lei. Dintre acestea, 46.196 de persoane se încadrau în gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 938 de lei.

Pensia de urmaș a fost acordată unui număr de 449.193 de persoane, valoarea medie fiind de 1.511 lei. În același timp, ajutorul social a fost primit de 85 de pensionari, suma medie fiind de 542 de lei.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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