Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”

Aproximativ 40 de oameni și organizații care, prin muncă, profesionalism și implicare, contribuie la dezvoltarea județului Alba au fost premiați sâmbătă, 17 octombrie 2026, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”, organizată la inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu.

Evenimentul, desfășurat la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, a reunit medici, profesori, antreprenori, sportivi, artiști, tineri cu rezultate deosebite și oameni care se implică în viața comunităților locale. Au fost acordate distincții în zece categorii, precum și premii speciale, pentru a aduce în atenția publicului exemple de reușită, solidaritate și responsabilitate.

Ajunsă la a treia ediție, gala a pornit de la o idee simplă: oamenii care își fac bine treaba, care construiesc ceva pentru ceilalți și care nu renunță atunci când întâmpină dificultăți merită să fie cunoscuți, apreciați și susținuți.

„Eu cred că județul Alba are un potențial extraordinar. Iar cea mai importantă resursă a sa sunt oamenii. Oameni care muncesc, care au idei, care își asumă responsabilități și care reușesc lucruri extraordinare, de multe ori fără să fie cunoscuți dincolo de comunitatea lor.

Am creat această gală pentru că vreau să vorbim mai mult despre acești oameni. Despre profesorul care schimbă viitorul unui copil, despre medicul care este alături de pacienții săi, despre antreprenorul care creează locuri de muncă, despre tinerii care câștigă competiții internaționale sau despre cei care își dedică timpul pentru a-i ajuta pe ceilalți.

Nu trebuie să fii celebru pentru a fi un exemplu. Nu trebuie să ai o funcție importantă pentru a schimba ceva în bine. Trebuie să îți pese, să fii serios și să faci ceea ce știi cât mai bine.

Într-o perioadă în care vorbim prea mult despre ceea ce nu funcționează, cred că avem nevoie să arătăm și ceea ce merge bine. Să le oferim încredere celor care construiesc și să îi încurajăm pe cei care vor să le urmeze exemplul.

Sunt mândru de acești oameni și de județul nostru. Vreau ca Alba să fie un județ al oportunităților, în care profesionalismul este respectat, tinerii au motive să rămână sau să revină acasă, iar inițiativele bune primesc sprijin. Acesta este și sensul implicării mele în politică: să ajut oamenii care vor să facă lucruri bune să reușească”, a declarat Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European și inițiatorul galei.

La rândul său, Corneliu Mureșan, care a sprijinit organizarea evenimentului, a subliniat importanța recunoașterii oamenilor implicați în dezvoltarea comunităților din Alba.

„În fiecare localitate din județul nostru există oameni care merită să fie cunoscuți pentru ceea ce fac. Sunt oameni care își respectă profesia, care ajută, care găsesc soluții și care contribuie la dezvoltarea comunităților. Această gală este un mod de a le spune că munca lor contează și că nu trece neobservată. Îl felicit pe Victor Negrescu pentru această inițiativă și le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentului”, a declarat Corneliu Mureșan.

De la educație și sănătate la performanță internațională și inițiative locale

Printre laureații ediției din acest an s-au numărat oameni ale căror realizări arată diversitatea și potențialul județului Alba.

În domeniul educației, profesorul Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, a fost premiat pentru contribuția sa la modernizarea învățământului, după obținerea trofeului „Directorul Anului 2025 pentru Inovare”, acordat de Asociația pentru Valori în Educație. Au fost recunoscute și cariere dedicate formării generațiilor de elevi, precum și inițiative care aduc educația mai aproape de nevoile copiilor.

În sănătate, distincțiile au evidențiat activitatea profesioniștilor care îngrijesc pacienți, dezvoltă servicii medicale și contribuie la îmbunătățirea accesului la tratament și recuperare.

Un loc important l-au avut tinerii care demonstrează că performanța nu depinde de locul din care pornești, ci de talent, muncă și oportunitățile pe care le primești.

Andra Bunea, medaliată cu argint individual și cu aur alături de echipa României la Olimpiada Internațională de Limba Engleză, echipa de robotică Team XEO a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” și Cvintetul cu pian al Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia s-au numărat printre cei premiați.

În sport, a fost recunoscută performanța ciclistei Miruna Măda, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, care a obținut patru titluri naționale la mountain bike în sezonul 2026.

Gala a adus în atenție și oameni care au ales să investească în județul Alba, să dezvolte afaceri, să creeze locuri de muncă și să valorifice resursele locale. Printre aceștia s-au numărat Bogdan și Marinela Petrașcu, care au construit o afacere de familie în comuna Bucium, pornind de la cultivarea și procesarea fructelor de pădure, și care promovează produsele locale prin Băcănia Transilvania din Alba Iulia.

Au fost premiate și inițiative care folosesc finanțările europene pentru dezvoltarea serviciilor, sprijinirea persoanelor vulnerabile și crearea de noi oportunități în comunitățile locale.

Oameni care nu îi lasă pe ceilalți în urmă

O dimensiune importantă a galei a fost dedicată solidarității și implicării sociale.

Activitatea părintelui arhimandrit Vasile Crișan de la Mănăstirea Dumbrava, inițiativele de sprijin medical pentru locuitorii satelor din comuna Râmeț și mobilizarea echipei „Teiușul Aleargă” în sprijinul copiilor cu autism au demonstrat că schimbarea în bine începe adesea cu oameni care aleg să nu rămână indiferenți.

Premiile speciale au adus în prim-plan și povești de curaj, experiență și respect pentru identitatea locală. Au fost recunoscute implicarea revoluționarului Oliviu Gașpar, cei 41 de ani dedicați educației de învățătoarea Ilina Vesa, precum și contribuția la păstrarea tradițiilor a Aureliei Matei, deținătoare a titlului de „Tezaur Uman Viu”, și a Nastasiei Boboia, cunoscută pentru promovarea meșteșugului țesutului la război.

O noutate a acestei ediții a fost acordarea unui premiu special pentru o inițiativă politică având un impact social concret. Senatorul Robert Cazanciuc a fost distins pentru proiectul „Lift pentru viață”, care urmărește îmbunătățirea accesibilității locuințelor pentru persoanele vârstnice și cele cu mobilitate redusă.

Prin acest premiu, organizatorii au dorit să evidențieze și importanța inițiativelor legislative care pornesc de la probleme reale și propun soluții pentru îmbunătățirea vieții oamenilor.

O gală care a devenit o tradiție în județul Alba

Evenimentul a fost prezentat de Mihaela Bîrzilă și a inclus momente artistice susținute de elevii Liceului de Arte „Regina Maria”, un recital al artistei Maria Carmen Ciobotea și momente de dans.

Victor Negrescu a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea celei de-a treia ediții, în special lui Corneliu Mureșan, Adina Toma, deputaților Adrian Bara și Voicu Vușcan, primarilor din județul Alba, Iuliei Fabian și întregii echipe de organizare.

Inițiată în 2024, Gala „Omul potrivit la locul potrivit” a premiat aproape 100 de persoane la primele două ediții. Prin cele aproximativ 40 de distincții acordate în acest an, evenimentul continuă să aducă în atenția publicului oameni și proiecte care contribuie la dezvoltarea județului Alba.

„Mi-aș dori ca fiecare om care urcă pe această scenă să plece de aici cu sentimentul că munca sa este apreciată. Dar, mai ales, mi-aș dori ca poveștile lor să îi inspire și pe alții. Pentru că avem nevoie de mai multă încredere unii în ceilalți, de mai mult respect pentru muncă și de mai mulți oameni care aleg să se implice. Alba se dezvoltă prin oamenii săi. Iar acești oameni merită să fie în prim-plan”, a transmis Victor Negrescu.

Gala își propune să rămână un eveniment anual dedicat recunoașterii profesionalismului, performanței și implicării în comunitate, dar și un prilej de a face cunoscute inițiative care pot fi susținute, dezvoltate și replicate în alte localități.

Secțiune Știri sub articolul principal