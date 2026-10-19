Liga 5, etapa a 6-a: Mureșul Gâmbaș, 6 victorii din 6! Academia Șona 2 a preluat șefia în Seria 2

Liga 5, etapa a 6-a: Mureșul Gâmbaș, 6 victorii din 6, în Seria 1! Academia Șona 2 a preluat șefia în Seria 2

Mureșul Gâmbaș, liderul Seriei 1, rămâne singura grupare cu maximum de puncte din cel de-a șaselea eșalon, cu 6 partide adjudecate din tot atâtea meciuri! În duelul ultimelor două clasate din Seria 1, Independența Cut a câștigat primul duel stagional, cu „lanterna roșie” Mureșul Săliștea (zero puncte în continuare).

În Seria 2, iarăși schimbare de lider, pe prima poziție urcând Academia Șona 2 (echipele clasate pe podium au același punctaj). Asta după ce ACS Sânmiclăuș (a cobărât pe locul 4)a suferit prima înfrângere a campionatului, 2-3 acasă cu Gaz Metan Valea Lungă, care a câștigat prima dată în stagiunea curentă! Și Dacia Mihalț a spart gheața, în duelul codașelor, iar Olimpia Petrisat are în continuare zero puncte.

Seria 1: Mureșul Gâmbaș – Mureșul Șibot 3-1 Performanța Ighiu 2 – Viitorul Răhău 7-0, Olimpic Berghin – AFC 2 Micești 3-3, Mureșul Săliștea – Independența Cut 0-3, Viitorul Pianu – Șoimii Ciumbrud 3-1 (triplă Cristian Bălaș, după 0-1).

Clasament: 1. Mureșul Gâmbaș 18 (23-3), 2. Performanța 2 Ighiu 13 (20-5), 3. Șoimii Ciumbrud 12 (21-11), 4. Viitorul Pianu 12 (11-8);

Etapa a șaptea: *duminică, 25 octombrie, ora 11.00: Viitorul Răhău – Mureșul Gâmbaș, Independența Cut – Viitorul Pianu, Șoimii Ciumbrud – Performanța 2 Ighiu; ora 15.00: Mureșul Șibot – Olimpic Berghin, AFC Micești 2 – Mureșul Săliștea.

Seria 2: Progresul Fărău – CS 2 Ocna Mureș 3-5 (la oaspeți, triplă Gheorghe Groza), Olimpia Petrisat – Dacia Mihalț 0-4, Academia Șona 2 – Viitorul Vama Seacă 4-0, AC Crăciunel – Spicul Bucerdea 4-0, ACS Sânmiclăuș – Gaz Metan Valea Lungă 2-3.

Clasament: 1. Academia 2 Șona 15 (32-9), 2. AS Crăciunel 15 (27-8), 3. CS 2 Ocna Mureș 15 (24-10), 4. ACS Sânmiclăuș 13 (21-9);

Etapa a șapta: *duminică, 25 octombrie, ora 12.00: CS Ocna Mureș 2 – Olimpia Petrisat; ora 15.00: Spicul Bucerdea – Academia 2 Șona, Gaz Metan Valea Lungă – Progresul Fărău, Viitorul Vama Seacă – ACS Sânmiclăuș, Dacia Mihalț – AC Crăciunel.

Secțiune Știri sub articolul principal