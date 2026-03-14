FOTO | Andra Ghișoiu (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), premiul I la Concursul Interjudețean „Pitagora”: Este singurul elev de clasa a VIII-a din Alba calificat la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026

Andra Ghișoiu (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș), premiul I la Concursul Interjudețean „Pitagora”: Este singurul elev de clasa a VIII-a din Alba calificat la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026

Andra Ghișoiu, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, continuă să impresioneze prin performanțele sale.

Andra a participat la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” și s-a întors acasă cu Premiul I. E al treilea an la rând când ajunge pe podium la acest concurs.

Mai mult decât atât, ea s-a calificat din nou la faza finală a Olimpiadei Națională de Matematică. Este de altfel singurul elev de clasa a VIII-a din tot județul Alba care va merge la etapa națională.

„În spatele acestor rezultate „de vitrină” sunt sute de ore de exerciții, emoții gestionate și multe sacrificii. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibile fără îndrumarea doamnei profesoare Liliana Lorintz, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, căreia îi mulțumim din suflet pentru dedicarea cu care o pregătește.

Andra, ne faci mândri – nu doar pe noi, familia, ci și întreaga comunitate din Sebeș.

Eu, ca tată, sunt pur și simplu copleșit de parcursul tău.

Bravo, draga mea! Mergi înainte cu aceeași încredere!”, a transmis tatăl Andrei, Iulian Ghișoiu.

foto: Facebook

