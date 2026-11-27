Alba Iulia se pregătește de 1 Decembrie 2026: Militari români, portughezi și polonezi repetă împreună pentru parada de Ziua Națională

Pregătirile pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României au intrat în linie dreaptă la Alba Iulia. Militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina” se antrenează alături de militari portughezi și polonezi din structurile aliate ale Brigăzii Multinaționale Sud-Est și Grupului de Luptă NATO dislocat la Cincu, pentru parada militară de la 1 Decembrie. Ploaia nu a întrerupt repetițiile, iar obiectivul este unul comun: o defilare impecabilă, sub semnul disciplinei și al unității.

„A început numărătoarea inversă până la 1 Decembrie!

La Alba Iulia, pregătirile pentru Ziua Națională a României sunt în plină desfășurare. Am început cu revista de front și am continuat antrenamentele cu pasul de defilare. Chiar dacă ploaia ne-a însoțit la primele repetiții, nimic nu a întrerupt ritmul pregătirilor. Fiecare pas, fiecare mișcare și fiecare comandă contribuie la precizia și sincronizarea momentului pe care îl vom trăi împreună de Ziua Națională.

Militarii români se pregătesc alături de militari portughezi și polonezi din cadrul structurilor aliate aparținând Brigăzii Multinaționale Sud-Est și Grupului de Luptă NATO dislocat la Cincu, precum și de reprezentanți ai celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Uniforme diferite, aceeași disciplină, aceeași determinare și un singur pas: cel al unității!

Ne vedem pe 1 Decembrie, la Alba Iulia!”, au transmis reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

foto: Ionuț Oprea, Ioana Popa

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