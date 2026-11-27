Sfecla roșie, esențială în sezonul rece: Ce proprietăți are leguma intens colorată și de ce merită să fie nelipsită din alimentație

Odată cu instalarea sezonului rece, când organismul este supus unor solicitări suplimentare, iar diversitatea legumelor proaspete din alimentație poate deveni mai redusă, sfecla roșie își câștigă un loc important în meniul zilnic. Accesibilă, versatilă și ușor de păstrat pe durata iernii, această legumă rădăcinoasă nu impresionează doar prin culoarea sa intensă, ci și prin profilul nutrițional valoros.

Dincolo de gustul dulceag și de utilizările sale culinare, sfecla roșie reprezintă o sursă naturală de folat (vitamina B9), potasiu, fibre și compuși vegetali bioactivi, inclusiv nitrați naturali. Asocierea acestor nutrienți îi conferă un rol interesant într-o alimentație orientată spre susținerea sănătății cardiovasculare și a funcționării normale a organismului.

Folatul, esențial pentru regenerarea celulară

Unul dintre principalele atuuri nutriționale ale sfeclei roșii este conținutul de folat, vitamina B9, indispensabilă pentru sinteza ADN-ului, diviziunea celulară și formarea normală a celulelor sanguine. Aportul adecvat de folat este important în toate etapele vieții, cu o relevanță deosebită în perioada sarcinii, când necesarul organismului crește.

În sezonul rece, includerea sfeclei în alimentație contribuie la diversificarea surselor vegetale de vitamine și minerale, într-un moment în care varietatea alimentară poate avea de suferit.

Potasiul, un sprijin pentru inimă și tensiunea arterială

Un alt element important este potasiul, mineral implicat în reglarea echilibrului hidroelectrolitic, transmiterea impulsurilor nervoase și contracția musculară. De asemenea, contribuie la menținerea tensiunii arteriale în limite normale, în contextul unei alimentații echilibrate.

Prin aportul său de potasiu, sfecla roșie poate completa meniul persoanelor preocupate de sănătatea cardiovasculară. Asociată cu alte legume, fructe și alimente bogate în fibre, aceasta se integrează într-un model alimentar favorabil inimii.

Nitrații naturali: mecanismul discret din spatele beneficiilor cardiovasculare

Poate cel mai interesant aspect al sfeclei roșii este conținutul său de nitrați naturali. În organism, aceștia pot fi transformați în nitriți și ulterior în oxid nitric, o moleculă care contribuie la relaxarea vaselor de sânge și la reglarea circulației sanguine.

Acest mecanism explică interesul cercetătorilor pentru sfeclă și pentru sucul obținut din această legumă, în special în ceea ce privește tensiunea arterială și performanța fizică.

Studiile sugerează că aportul de nitrați din sfeclă poate contribui la îmbunătățirea funcției vasculare și la reducerea modestă a tensiunii arteriale, în special a celei sistolice. Efectele diferă însă de la o persoană la alta și nu transformă sfecla într-un tratament pentru hipertensiune sau într-un substitut al medicației prescrise.

De ce este importantă tocmai iarna?

În lunile reci, sfecla roșie are câteva avantaje practice care o transformă într-un aliment de sezon valoros:

*Se păstrează bine: depozitată în condiții corespunzătoare, poate rezista o perioadă îndelungată, fără să-și piardă rapid calitățile.

*Este versatilă: poate fi consumată crudă, coaptă, fiartă, murată sau sub formă de suc.

*Aduce fibre alimentare: acestea contribuie la funcționarea normală a tranzitului intestinal și la menținerea sănătății digestive.

*Conține betalaine: pigmenți vegetali responsabili pentru culoarea caracteristică, cu proprietăți antioxidante studiate pentru rolul lor în protecția celulară.

*Completează alimentația de iarnă: poate fi asociată cu morcovi, țelină, varză, hrean, leguminoase și alte alimente nutritive.

Crudă, coaptă sau fiartă? Cum valorificăm mai bine sfecla roșie

Modul de preparare influențează păstrarea anumitor substanțe nutritive. Consumată crudă, rasă în salate, sfecla își păstrează bine conținutul de vitamina C și folat. Coacerea este o alternativă gustoasă, care concentrează aromele naturale, în timp ce fierberea poate determina pierderea unei părți dintre vitaminele solubile în apă.

Sucul de sfeclă este apreciat pentru conținutul de nitrați, însă consumul întregii legume are avantajul aportului de fibre. De aceea, diversificarea modalităților de consum este preferabilă concentrării exclusiv asupra sucului.

O salată de sfeclă coaptă cu hrean, puțin ulei de măsline și zeamă de lămâie poate deveni o garnitură potrivită pentru mesele de iarnă. La fel de inspirată este asocierea cu mere, nuci sau leguminoase.

Un aliment valoros, dar nu un remediu miraculos

Chiar dacă beneficiile sfeclei roșii sunt susținute de cercetări nutriționale, consumul său trebuie privit în contextul întregii alimentații. Persoanele cu antecedente de calculi renali pe bază de oxalat trebuie să acorde atenție cantităților consumate, deoarece sfecla conține oxalați. De asemenea, persoanele cu afecțiuni renale care necesită restricționarea potasiului ar trebui să respecte recomandările medicului sau dieteticianului.

Colorarea temporară a urinei sau a scaunului în roșu după consumul de sfeclă este un fenomen cunoscut și, de regulă, inofensiv.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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