Foto | Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: Cum decurg pregătirile pentru defilare. Când va fi repetiția generală
Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: Cum decurg pregătirile pentru defilare. Când va fi repetiția generală
Pregătirile pentru ceremonia militară dedicată Zilei Naționale a României au intrat în linie dreaptă la Alba Iulia. Militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum” se antrenează alături de camarazi din întreaga țară pentru defilarea care va avea loc în Cetatea Marii Uniri, în 1 Decembrie 2026.
„Pregătirile pentru ceremonia militară de la Alba Iulia, organizată cu prilejul Zilei Naționale a României, au început!
Militarii Batalionului 136 Geniu „Apulum”, alături de camarazi din întreaga țară, se pregătesc pentru a participa la unul dintre cele mai importante momente dedicate Zilei Naționale.
În spatele fiecărui pas de defilare se află ore de pregătire, atenție la detalii și efortul comun al tuturor celor care vor da onorul României”, a transmis responsabilul de relații publice și comunicare Loredana Mînicuță.
Parada militară de la Alba Iulia va reuni aproximativ 1.300 de militari, inclusiv participanți din Portugalia, Polonia și Franța. Tehnica militară care va participa la defilare a ajuns deja în municipiu, fiind pregătită pentru evenimentul dedicat Zilei Naționale.
Repetiția generală pentru parada militară este programată duminică, 29 noiembrie 2026, între orele 13.0o și 17.00.
foto: Loredana Mînicuță
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