CSM Unirea Alba Iulia, meci capital cu Timișul Șag, după derby „de Alba” cu Metalurgistul Cugir!
CSM Unirea Alba Iulia, meci capital cu Timișul Șag, după derby „de Alba” cu Metalurgistul Cugir!!!
CSM Unirea Alba Iulia, marea candidată la promovarea în Liga 2 din Seria 7 a eșalonului terț, are un meci capital, la Șag, peste două etape, vineri, 4 decembrie.
Duelul care contează enorm în perspectiva accederii în play-off și a luptei pentru accederea în eșalonul superior, este prefațat, sâmbătă, 28 noiembrie, pe „Cetate” de ultima reprezentație internă, derby „de Alba”, cu Metalurgistul Cugir. Fără a minimaliza importanța duelului cu conjudețeana, o confruntare încărcată de ambiți și orgolii, este clar că „alb-negrii” trebuie să fie mult mai conectați la confruntarea din etapa a 16-a, penultima din acest an.
Asta, întrucât, situația a devenit destul de complicată pentru formația din Cetatea Marii Uniri, din cauza remizei de Ghiroda și Giarmata Vii, care înseamnă minus 4 puncte în cazul în care bănățenii vor intra în „careul de ași”!
Există perspectiva ca punctajul Unirii Alba Iulia să fie drastic redus în condițiile în care ar intra în play-off, o variantă total potrivnică, CIL Blaj, CSC Ghiroda și Giarmata Vii și Timișul Șag. Asta în condițiile în care, în etapa a 16-a, vineri, 4 decembrie, Timișul Șag câștigă derby-ul CSM Unirea Alba Iulia, sau nu pierde…
În respectiva situație, enunțată anterior, zestrea albaiuliană ar cuprinde extrem de puține puncte: 3 cu CIL Blaj, două cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii și alte 3 cu Timișul Șag. Adică 8 sau cel mult 9, dacă se înregistrează un egal la Șag.
Deci, este logic că pentru CSM Unirea Alba Iulia ar fi ideal să învingă la Șag (Timișul fiidn aproape sigură de calificarea în play off), iar celelalte participante să fie CSM Deva sau Viitorul Arad, să scape măcar de una dintre CSC Ghiroda și Giarmata Vii sau CIL Blaj!
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