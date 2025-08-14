Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL

În Alba, în weekend-ul de Sfânta Maria, au loc mai mult evenimente, unde îți poți petrece timpul liber. Fie că e vorba de Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni sau spectacolele de muzică, meșteșuguri și tradiții în alte localități din județ, se anunță un sfârșit de săptămână bogat în județ.

Evenimente de weekend în Alba:

15-17 august – ”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025

Mai este doar o zi până când în Cetatea din Alba Iulia se va întoarce, din nou, în timp, în vremea anticului Apulum și va redeveni locul unde bat cele mai multe inimi de iubitori ai dacilor și ai romanilor.

În data de 15 august 2025, se dă startul celei de-a XII-a ediții a Festivalului Roman Apulum, o ediție de poveste și de povestit. Va fi o ediție spectaculoasă, cu multe surprize! De la prezentarea asigurată de invitatul special Daniel Pavel – ”Domnul Dan”, de la Survivor România, la momentele de reconstituire istorică puse în scenă de aproximativ 300 de reenactori: soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare.

15-17 august – Zilele orașului Baia de Arieș: „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”

Vor fi trei zile cu un program extrem de bogat, cu muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele, inclusiv o expoziție de autoturisme retro, care se vor desfășura în centrul orașului, pe stadion sau la Casa de Cultură.

Sunt prevăzute lansări de carte, expoziții de pictură, depuneri de coroane, demonstrații de karate și zumba, o paradă a cailor (pe stadion) și multe altele.

De asemenea, va fi acordată, sâmbătă, 16 august 2025, diploma de cetățean de onoare pentru Beniamin Rus, iar duminică, 17 august 2025, vor fi oferite premii pentru elevii cu rezultate deosebite și pentru cuplurile cu 50 de ani de căsnicie, care sărbătoresc „Nunta de Aur”.

Vor concerta în cele 3 zile, printre alții, trupa Albanik, Dina Vărărean, Delia Jude sau Veta Biriș și vor prezenta momente artistice ansamblurile folclorice Doina Arieșului junior, Țarina CupruMin Abrud, Flori de pe Arieș, Fântânița de Piatră Șpring și Doina Șibotului.

15 august – ”Mărie, dragă Mărie” – Zilele comunei Vințu de Jos

Toată suflarea comunei Vinţu de Jos este așteptată mâine, 15 august 2025, de Sfânta Maria Mare, în Parcul din centrul comunei, pentru a lua parte la Festivalul „Mărie dragă Mărie”. Toți sunt invitați, cu mic, cu mare, să ia parte la marea sărbătoare a comunităţii, pentru a se veseli şi pentru a aduce în actualitate vechile tradiţii. Ziua se va încheia cu focuri de artificii, la ora 23.00.

16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă

Din programul evenimentului nu puteau lipsi claca de coasă de la Bârlești, spectacolele folclorice, slujbele religioase și prelegeri pe teme de etnologie și folclor.

Programul este gândit ca o îmbinare între tradiție, spiritualitate, folclor autentic și evocare culturală, oferind publicului o experiență completă.

16-17 august 2025 | Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa

Târgul Lemnarilor, ediția cu numărul 30, va avea loc în perioada 16-17 august 2025 în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Din programul manifestărilor nu lispesc concertele, meșterii tradiționali, dar și hora moțească.

Evenimentul se desfășoară în centrul localității Horea și pe vârful Petreasa (cota 1600), într-un peisaj spectaculos al Munților Apuseni, între 16-17 august 2025, oferind participanților două zile pline de activități culturale, religioase, sportive și artistice.

16 august – Festivalul ”Pe Mureș și pe Târnave” la Teiuș

Festivalul promovează rădăcinile și tradițiile folclorice din zonă, iar concursul-spectacol de sâmbăta ora 17:00 din Parcul Feroviar este încă un mod de a arăta că ținem cu adevărat la tradițiile noastre strămoșești!

17 august – Suflet de român, spectacol folcloric extraordinar, la Palatul Principilor Transilvaniei (curtea interioară)

În inima Cetății Alba Carolina, într-un spațiu încărcat de istorie, va avea loc în data de 17 august 2025 un eveniment cultural excepțional: „Suflet de român”, un spectacol folcloric extraordinar dedicat identității naționale și unității românilor din diferite colțuri ale lumii.

Evenimentul este o declarație de apartenență, de mândrie națională și de respect pentru valorile autentice românești. Sub conceptul „unitate în diversitate”, spectacolul aduce în fața publicului bogăția obiceiurilor, a muzicii, a portului și a graiurilor din toate zonele țării.

Evenimentul va fi întregit de prezența carismaticului Bucătar al Cetății, Cosmin Toma, care ne va purta într-o adevărată călătorie culinară, invitându-ne să descoperim nu doar gusturi autentice, păstrate cu grijă din tradiția românească, ci și reinterpretări creative ale preparatelor de altădată.

17 august – Ziua Culturală Maghiară din Mirăslău

Este un eveniment de prezentare a culturii, obiceiurilor și tradițiilor maghiare. Momentele artistice, teatrul folcloric și, mai ales, dansurile tradiționale, cu ansambluri din țară și din străinătate, sunt o oportunitate pentru comunitatea maghiară de a-şi afirma diversitatea și puterea sa creatoare de valori în plan cultural.

