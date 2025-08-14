Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL
Evenimente în weekend-ul de Sfânta Maria în Alba: Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, spectacole și tradiții în mai multe localități din județ. PROGRAMUL
În Alba, în weekend-ul de Sfânta Maria, au loc mai mult evenimente, unde îți poți petrece timpul liber. Fie că e vorba de Festivalul Roman Apulum, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni sau spectacolele de muzică, meșteșuguri și tradiții în alte localități din județ, se anunță un sfârșit de săptămână bogat în județ.
Citește și: 15-17 august 2025 | Festivalul Roman Apulum 2025, la Alba Iulia: Lupte de gladiatori, dansuri antice, târg de sclavi, tabere și proiecție de film. PROGRAMUL
Evenimente de weekend în Alba:
15-17 august – ”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025
Mai este doar o zi până când în Cetatea din Alba Iulia se va întoarce, din nou, în timp, în vremea anticului Apulum și va redeveni locul unde bat cele mai multe inimi de iubitori ai dacilor și ai romanilor.
În data de 15 august 2025, se dă startul celei de-a XII-a ediții a Festivalului Roman Apulum, o ediție de poveste și de povestit. Va fi o ediție spectaculoasă, cu multe surprize! De la prezentarea asigurată de invitatul special Daniel Pavel – ”Domnul Dan”, de la Survivor România, la momentele de reconstituire istorică puse în scenă de aproximativ 300 de reenactori: soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare.
15-17 august – Zilele orașului Baia de Arieș: „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”
Vor fi trei zile cu un program extrem de bogat, cu muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele, inclusiv o expoziție de autoturisme retro, care se vor desfășura în centrul orașului, pe stadion sau la Casa de Cultură.
Sunt prevăzute lansări de carte, expoziții de pictură, depuneri de coroane, demonstrații de karate și zumba, o paradă a cailor (pe stadion) și multe altele.
Citește și: 15-17 august 2025 | Muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele la Zilele orașului Baia de Arieș: „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”
De asemenea, va fi acordată, sâmbătă, 16 august 2025, diploma de cetățean de onoare pentru Beniamin Rus, iar duminică, 17 august 2025, vor fi oferite premii pentru elevii cu rezultate deosebite și pentru cuplurile cu 50 de ani de căsnicie, care sărbătoresc „Nunta de Aur”.
Vor concerta în cele 3 zile, printre alții, trupa Albanik, Dina Vărărean, Delia Jude sau Veta Biriș și vor prezenta momente artistice ansamblurile folclorice Doina Arieșului junior, Țarina CupruMin Abrud, Flori de pe Arieș, Fântânița de Piatră Șpring și Doina Șibotului.
15 august – ”Mărie, dragă Mărie” – Zilele comunei Vințu de Jos
Toată suflarea comunei Vinţu de Jos este așteptată mâine, 15 august 2025, de Sfânta Maria Mare, în Parcul din centrul comunei, pentru a lua parte la Festivalul „Mărie dragă Mărie”. Toți sunt invitați, cu mic, cu mare, să ia parte la marea sărbătoare a comunităţii, pentru a se veseli şi pentru a aduce în actualitate vechile tradiţii. Ziua se va încheia cu focuri de artificii, la ora 23.00.
16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă
Din programul evenimentului nu puteau lipsi claca de coasă de la Bârlești, spectacolele folclorice, slujbele religioase și prelegeri pe teme de etnologie și folclor.
Citește și: 16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună, pe Muntele Bîrleștilor
Programul este gândit ca o îmbinare între tradiție, spiritualitate, folclor autentic și evocare culturală, oferind publicului o experiență completă.
16-17 august 2025 | Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa
Târgul Lemnarilor, ediția cu numărul 30, va avea loc în perioada 16-17 august 2025 în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Din programul manifestărilor nu lispesc concertele, meșterii tradiționali, dar și hora moțească.
Citește și: 16-17 august 2025 | PROGRAMUL Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concert Emeric Imre, dezvelirea busturilor lui Horea și Avram Iancu, spectacol folcloric și horă moțească
Evenimentul se desfășoară în centrul localității Horea și pe vârful Petreasa (cota 1600), într-un peisaj spectaculos al Munților Apuseni, între 16-17 august 2025, oferind participanților două zile pline de activități culturale, religioase, sportive și artistice.
Festivalul promovează rădăcinile și tradițiile folclorice din zonă, iar concursul-spectacol de sâmbăta ora 17:00 din Parcul Feroviar este încă un mod de a arăta că ținem cu adevărat la tradițiile noastre strămoșești!
17 august – Suflet de român, spectacol folcloric extraordinar, la Palatul Principilor Transilvaniei (curtea interioară)
În inima Cetății Alba Carolina, într-un spațiu încărcat de istorie, va avea loc în data de 17 august 2025 un eveniment cultural excepțional: „Suflet de român”, un spectacol folcloric extraordinar dedicat identității naționale și unității românilor din diferite colțuri ale lumii.
Evenimentul este o declarație de apartenență, de mândrie națională și de respect pentru valorile autentice românești. Sub conceptul „unitate în diversitate”, spectacolul aduce în fața publicului bogăția obiceiurilor, a muzicii, a portului și a graiurilor din toate zonele țării.
Evenimentul va fi întregit de prezența carismaticului Bucătar al Cetății, Cosmin Toma, care ne va purta într-o adevărată călătorie culinară, invitându-ne să descoperim nu doar gusturi autentice, păstrate cu grijă din tradiția românească, ci și reinterpretări creative ale preparatelor de altădată.
17 august – Ziua Culturală Maghiară din Mirăslău
Este un eveniment de prezentare a culturii, obiceiurilor și tradițiilor maghiare. Momentele artistice, teatrul folcloric și, mai ales, dansurile tradiționale, cu ansambluri din țară și din străinătate, sunt o oportunitate pentru comunitatea maghiară de a-şi afirma diversitatea și puterea sa creatoare de valori în plan cultural.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Bald is the New Black / Cu chelie e șmecherie Avanpremiera Regia: Camille Delamarre Cu: Kev Adams, Michaël Youn, Rayane Benseti, Faustine Koziel, Clara Joly Gen Film: Comedie Durată: 83 min Rating: […]
15-17 august 2025 | Muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele la Zilele orașului Baia de Arieș: „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”
15-17 august 2025 | Zilele orașului Baia de Arieș: Muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele În perioada 15-17 august 2025, la Baia de Arieș se va desfășura evenimentul „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”, în fapt zilele localității din Munții Apuseni. Vor fi trei zile cu un program […]
22- 31 august 2025 | Festivalul ”Armonii în Sebeș”: Concerte, proiecții cinematografice, premii pentru elevi și oameni speciali ai orașului, activități sportive și parc de distracții. PROGRAMUL
22- 31 august 2025 | Festivalul ”Armonii în Sebeș”: Concerte, proiecții cinematografice, premii pentru elevi și oameni speciali ai orașului, activități sportive și parc de distracții. PROGRAMUL În perioada 22-31 august 2025, Sebeșul oferă locuitorilor săi un festival al verii, care va cuprinde evenimentele dedicate tuturor vârstelor orașului și valorilor culturale locale, tema pe care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Litoralul pentru toți” 2025: Oferte pentru toate buzunarele și reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă, la Marea Neagră
Când începe „Litoralul pentru toți” 2025: Oferte pentru toate buzunarele și reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă,...
Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Ministrul de Externe: „Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor”
Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver Ministrul de Externe, Oana Țoiu,...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod
ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de...
FOTO | Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: A fost întâmpinată cu flori la revenirea acasă
Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: Primire călduroasă la revenirea acasă În proba...
Curier Județean
Locuințe sociale individuale la Alba Iulia: Câte vor fi construite și în ce stadiu este proiectul
Locuințe sociale individuale la Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului...
Criză în instituțiile statului! Reducerea cu 20% a personalului din Guvern riscă să blocheze administrația publică și să declanșeze un val de proteste fără precedent
O criză fără precedent poate izbucni în aproape toate instituțiile statului! Totul se datorează unor măsuri fiscale prin care se...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...