Comunicat de presă – 21 mai 2026: Anunț lansare proiect „SCALE UP HOLLYWOODDENT SRL”
Comunicat lansare proiect
1.4.2 Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi SCALE UP HOLLYWOODDENT SRL
Scopul proiectului: Scopul proiectului consta in dezvoltarea si modernizarea activitatii HOLLYWOODDENT SRL prin realizarea de investitii in echipamente si dotari moderne.
Beneficiar: HOLLYWOODDENT SRL
Perioada de implementare: 12.03.2026 – 12.03.2027
|Valoarea totală a proiectului (Lei)
1280417.480
|Valoarea cofinanțării UE (lei)
846033.662
Rezumat proiect și activități:
Proiectul „SCALE UP HOLLYWOODDENT SRL” este implementat in cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, Interventia 1.4.2 – „Scale-up pentru start-up-uri si microintreprinderi”. Prin implementarea proiectului se urmareste modernizarea activitatii societatii prin achizitia de echipamente si dotari moderne necesare activitii de medicina dentara, contribuind la cresterea capacitatii de prestare a serviciilor stomatologice si la cresterea competitivitatii societatii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 20 mai 2026: Încheierea proiectului „Dotarea Școlii Gimnaziala Blandiana, județul Alba”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA Comuna BLANDIANA, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 09.08.2023 contractul de finanțare nr. 1106DOT/2023 pentru proiectul cu titlul „DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BLANDIANA JUD. ALBA” cod F-PNRR-DOTĂRI-2023-6378, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul […]
Comunicat de presă – 8 mai 2026: Anunț lansare proiect „Reabilitare clădire internat Liceul Corneliu Medrea Zlatna, județul Alba”
Comunicat de presă lansare proiect 08.05.2026 TITLUL PROIECTULUI: „Reabilitare clădire internat Liceul Corneliu Medrea Zlatna, județul Alba” Cod SMIS: 332401 Scopul proiectului: Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale de la nivelul Liceului Corneliu Medrea Zlatna, în scopul asigurării unui proces educațional la standarde europene. Beneficiar: PARTENERIAT ÎNTRE UAT […]
Friptura de porc, o adevărată artă culinară tradițională (P)
Friptura de porc, o adevărată artă culinară tradițională Tradițiile culinare românești aduc în centrul atenției preparate care se pot transforma în adevărate ritualuri sociale și momente de conectare autentică între prieteni, cunoștințe sau rude. Prepararea micilor și a fripturii de porc exemplifică perfect această filozofie, combinând tehnici transmise din generație în generație cu aromele inconfundabile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când se spune „Hristos S-a Înălțat” și ce înseamnă în tradiția creștină. Care este răspunsul corect și semnificația lui
Când se spune „Hristos S-a Înălțat” și ce înseamnă în tradiția creștină. Care este răspunsul corect și semnificația lui Sărbătoarea...
21 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 9
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 9 Joi, 21 mai 2026 sunt restricții de...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A fost găsit de polițiștii și jandarmii din Alba
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și...
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană...
Curier Județean
6 iunie 2026 | Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT
Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT Copiii din...
VIDEO | INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. O femeie, cu arsuri de gradul I si II, asistată medical
INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale Pompierii...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...