23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor la Sebeș: Expoziții, artă și surprize pentru vizitatori, la Muzeul Municipal „Ioan Raica”

Noaptea Muzeelor la Sebeș: Expoziții, artă și surprize pentru vizitatori, la Muzeul Municipal „Ioan Raica”

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș s-a alăturat, și în acest an, prestigiosului eveniment cultural „Noaptea Muzeelor”, prin care, la nivel mondial, se celebrează Ziua Internațională a Muzeelor.

Sâmbătă, 23 mai 2026, porțile muzeului nostru vor fi deschise publicului în intervalul orar 17:00 – 23:00. Pe lângă vizitarea gratuită a expozițiilor permanente, oaspeții vor fi întâmpinați cu o serie de surprize, pregătite special de către organizatori.

Cu acest prilej, publicul va putea admira expoziția de artă modernă și contemporană „Incursiune în spiritul brâncușian”, realizată în parteneriat cu Muzeul de Artă din Târgu Jiu. De asemenea, în atmosfera unică oferită de grădina muzeului, vizitatorii vor putea descoperi expoziția „Episcopatul lui Vasile Moga (1811-1845).

O reevaluare documentară”, un proiect amplu realizat de Muzeul Național al Unirii, în parteneriat cu Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia și Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș.

Atmosfera de sărbătoare va fi animată de membrii Ordinului Scutierilor de Mühlbach, care au pregătit momente interactive și surprize inedite pentru toți cei care ne vor trece pragul.

