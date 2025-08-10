16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună, pe Muntele Bîrleștilor

O nouă ediție a proiectului cultural-științific și educativ ”Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș” va avea loc în weekend-ul 16–17 august 2025 în Mogoș, județul Alba.

Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Primăria și Consiliul Local Mogoș, în parteneriat cu Biblioteca Comunală „Ovidiu Bîrlea” și Parohia Ortodoxă Mogoș – Miclești, vă invită să luați parte la un eveniment de suflet dedicat valorificării patrimoniului etnografic și spiritual al Munților Apuseni: „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”, în perioada 16–17 august 2025.

Din programul evenimentului nu puteau lipsi claca de coasă de la Bârlești, spectacolele folclorice, slujbele religioase și prelegeri pe teme de etnologie și folclor.

Programul este gândit ca o îmbinare între tradiție, spiritualitate, folclor autentic și evocare culturală, oferind publicului o experiență completă:

Sâmbătă, 16 august 2025

Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Mogoș – Bîrlești

-10:00 – Slujbă religioasă și prezentarea bisericii monument istoric (1844)

Muntele Bîrleștilor din Mogoș

-13:00 – Clacă de coasă la Bîrlești – punerea în valoare a ocupațiilor tradiționale

-17:00 – Cântec, joc și voie bună – recital de muzică tradițională cu participarea: Grup instrumental din Mogoș, Ansamblurile folclorice: Cântul Sălciuan, Sânceleni, 60+ Alba Iulia, TRIO TRANSILVAN AL JUDEȚULUI ALBA

Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

-13:00 (în paralel) – Colocviile de Etnografie și Folclor „Ovidiu Bîrlea”, cu prelegeri susținute de cercetători, profesori și muzicologi din diverse centre universitare.

Duminică, 17 august 2025

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mogoș

-09:30 – Utrenie și Sfânta Liturghie

Centrul comunei Mogoș

-13:00 – Spectacol de muzică populară, cu invitați speciali: MARIA și MIHAI NEMEȘ, Grupul vocal Țarina al CupruMin Abrud, Ansambluri folclorice din Sohodol și Cluj-Napoca, interpreți și rapsozi ai zonei Ardealului: Nuria Oarga, Adi Ardelean, Dalia Jude, Rareș Bogdan, Alexandra Scrob, Adriana Bogdan și Grupul instrumental FLORA

Evenimentul este un omagiu adus marelui etnolog și folclorist Ovidiu Bîrlea, fiu al satului Mogoș, autor de referință în studiul folclorului românesc și un nume marcant în cultura transilvăneană.

Prin acest program divers, comunitatea din Mogoș își afirmă identitatea, readuce la viață obiceiuri vechi și își deschide porțile către toți cei care iubesc valorile tradiționale autentice.

