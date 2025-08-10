16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună, pe Muntele Bîrleștilor
16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună, pe Muntele Bîrleștilor
O nouă ediție a proiectului cultural-științific și educativ ”Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș” va avea loc în weekend-ul 16–17 august 2025 în Mogoș, județul Alba.
Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena”, Primăria și Consiliul Local Mogoș, în parteneriat cu Biblioteca Comunală „Ovidiu Bîrlea” și Parohia Ortodoxă Mogoș – Miclești, vă invită să luați parte la un eveniment de suflet dedicat valorificării patrimoniului etnografic și spiritual al Munților Apuseni: „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”, în perioada 16–17 august 2025.
Din programul evenimentului nu puteau lipsi claca de coasă de la Bârlești, spectacolele folclorice, slujbele religioase și prelegeri pe teme de etnologie și folclor.
Programul este gândit ca o îmbinare între tradiție, spiritualitate, folclor autentic și evocare culturală, oferind publicului o experiență completă:
Sâmbătă, 16 august 2025
Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Mogoș – Bîrlești
-10:00 – Slujbă religioasă și prezentarea bisericii monument istoric (1844)
Muntele Bîrleștilor din Mogoș
-13:00 – Clacă de coasă la Bîrlești – punerea în valoare a ocupațiilor tradiționale
-17:00 – Cântec, joc și voie bună – recital de muzică tradițională cu participarea: Grup instrumental din Mogoș, Ansamblurile folclorice: Cântul Sălciuan, Sânceleni, 60+ Alba Iulia, TRIO TRANSILVAN AL JUDEȚULUI ALBA
Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”
-13:00 (în paralel) – Colocviile de Etnografie și Folclor „Ovidiu Bîrlea”, cu prelegeri susținute de cercetători, profesori și muzicologi din diverse centre universitare.
Duminică, 17 august 2025
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mogoș
-09:30 – Utrenie și Sfânta Liturghie
Centrul comunei Mogoș
-13:00 – Spectacol de muzică populară, cu invitați speciali: MARIA și MIHAI NEMEȘ, Grupul vocal Țarina al CupruMin Abrud, Ansambluri folclorice din Sohodol și Cluj-Napoca, interpreți și rapsozi ai zonei Ardealului: Nuria Oarga, Adi Ardelean, Dalia Jude, Rareș Bogdan, Alexandra Scrob, Adriana Bogdan și Grupul instrumental FLORA
Evenimentul este un omagiu adus marelui etnolog și folclorist Ovidiu Bîrlea, fiu al satului Mogoș, autor de referință în studiul folclorului românesc și un nume marcant în cultura transilvăneană.
Prin acest program divers, comunitatea din Mogoș își afirmă identitatea, readuce la viață obiceiuri vechi și își deschide porțile către toți cei care iubesc valorile tradiționale autentice.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 13.30, la un autoturism în Galtiu. Au intervenit pompierii din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Galtiu, comuma Sântimbru. Din informațiile primite de la apelant, incendiul […]
Șoferi fără permis sau cu „alcool la bord”, depistați de polițiști pe drumuri din Alba: Printre ei, doi adolescenți de 16 și 19 ani
Șoferi fără permis sau cu „alcool la bord”, depistați de polițiști pe drumuri din Alba: Printre ei, doi adolescenți de 16 și 19 ani Trei șoferi din Alba au dat nas în nas cu polițiștii sâmbătă și s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinși fie fără permis de conducere, fie cu ”alcool […]
10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale
10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale ANM a emis duminică dimineața o avertizare cod portocaliu de caniculă valabilă în Alba până luni dimineața la ora 10.00. Maximele vor atinge 39 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat
Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat Spre...
Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii: Câte zile libere vor avea angajații din România
Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii viitoare: De câte zile libere se vor bucura angajații din România Minivacanța...
Știrea Zilei
VIDEO | Confruntarea zilei la Truck Tuning Art 2025: Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, demonstrație de forță în șanțurile Cetății
Confruntarea zilei la Truck Tuning Art 2025: Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, demonstrație de forță în șanțurile Cetății Radu Valahu,...
Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic de 78 de ani, cercetat de polițiști
Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic...
Curier Județean
INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială Un incendiu a izbucnit duminică, în...
16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună, pe Muntele Bîrleștilor
16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună,...
Politică Administrație
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025 Peste 60% dintre contribuabilii din comuna...
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...
Opinii Comentarii
10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I
10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci...
10 august: Ziua internațională a leneviei
10 august: Ziua internațională a leneviei Ziua de 10 august este dedicată, în calendarul Zilelor internaționale amuzante, sărbătoririi Zilei Internaționale...