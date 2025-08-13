15-17 august 2025 | Muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele la Zilele orașului Baia de Arieș: „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”
15-17 august 2025 | Zilele orașului Baia de Arieș: Muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele
În perioada 15-17 august 2025, la Baia de Arieș se va desfășura evenimentul „Veacuri peste Arieș – 700 de ani de istorie și vatră românească”, în fapt zilele localității din Munții Apuseni.
Vor fi trei zile cu un program extrem de bogat, cu muzică, spectacole și activități pentru toate vârstele, inclusiv o expoziție de autoturisme retro, care se vor desfășura în centrul orașului, pe stadion sau la Casa de Cultură.
Sunt prevăzute lansări de carte, expoziții de pictură, depuneri de coroane, demonstrații de karate și zumba, o paradă a cailor (pe stadion) și multe altele.
De asemenea, va fi acordată, sâmbătă, 16 august 2025, diploma de cetățean de onoare pentru Beniamin Rus, iar duminică, 17 august 2025, vor fi oferite premii pentru elevii cu rezultate deosebite și pentru cuplurile cu 50 de ani de căsnicie, care sărbătoresc „Nunta de Aur”.
Vor concerta în cele 3 zile, printre alții, trupa Albanik, Dina Vărărean, Delia Jude sau Veta Biriș și vor prezenta momente artistice ansamblurile folclorice Doina Arieșului junior, Țarina CupruMin Abrud, Flori de pe Arieș, Fântânița de Piatră Șpring și Doina Șibotului.
Evenimentul este organziat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena și Primăria Orașului Baia de Arieș.
