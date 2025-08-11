16-17 august 2025 | PROGRAMUL Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concert Emeric Imre, dezvelirea busturilor lui Horea și Avram Iancu, spectacol folcloric și horă moțească

Târgul Lemnarilor, ediția cu numărul 30, va avea loc în perioada 16-17 august 2025 în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Din programul manifestărilor nu lispesc concertele, meșterii tradiționali, dar și hora moțească.

Consiliul Județean Alba, Primăria Comunei Horea și Centrul de Cultură „Augustin Bena” vă invită cu drag la cea de-a XXX-a ediție a „Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni”, o sărbătoare cu profunde rădăcini istorice și culturale, dedicată tradițiilor meșteșugărești, spiritului montan și memoriei eroilor din inima Țării Moților.

Evenimentul se desfășoară în centrul localității Horea și pe vârful Petreasa (cota 1600), într-un peisaj spectaculos al Munților Apuseni, între 16-17 august 2025, oferind participanților două zile pline de activități culturale, religioase, sportive și artistice.

PROGRAMUL

Sâmbătă, 16 august 2025 – Centrul comunei Horea

14:00 – Slujbă de binecuvântare, urmată de:

-Dezvelirea busturilor reformatorilor națiunii române Horea și Avram Iancu

-Vizitarea Muzeului Etnografic al Lemnarilor

15:00 – Activități sportive și recreative (Terenul sintetic de sport)

16:00 – Evocare istorică: „Horea – 240 de ani” – cu participarea Academiei Române și a Societății Culturale „Avram Iancu”

17:00 – Premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie

19:00 – Concert extraordinar de muzică folk – EMERIC IMRE

Duminică, 17 august 2025 – Vârful Petreasa, cota 1600

-11:00 – Primirea invitaților

-Vizitarea Târgului meșteșugurilor tradiționale și silviculturii

12:00 – Concursul național: „Cel mai bun lemnar”, ediția a XXX-a

13:00 – Spectacol folcloric prezentat de Andreea Bogdan, cu participarea:

• Ancuța Matei Olar

• Mirela Mănescu Felea

• Felicia Stoian

• Ovidiu Homorodean

• Ceterașii din Marna

• Grupul instrumental „DOR” condus de Alin Joldeș

• Todea Petrișor, Șrob Andrei, Alexandra Scrob, Cosmina Mateș, Felicia Han, Florina Trif, Iustina Șpan

• Formația ,,Crăișori Moțești de la Albac” coordonată de prof. Todea Barbu

19:00 – Hora Moțească

„Târgul Lemnarilor” este o afirmare a identității moțești, o întoarcere la rădăcini și un omagiu adus muncii, simplității și demnității oamenilor de munte.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI