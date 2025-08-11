16-17 august 2025 | PROGRAMUL Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concert Emeric Imre, dezvelirea busturilor lui Horea și Avram Iancu, spectacol folcloric și horă moțească
16-17 august 2025 | PROGRAMUL Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concert Emeric Imre, dezvelirea busturilor lui Horea și Avram Iancu, spectacol folcloric și horă moțească
Târgul Lemnarilor, ediția cu numărul 30, va avea loc în perioada 16-17 august 2025 în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Din programul manifestărilor nu lispesc concertele, meșterii tradiționali, dar și hora moțească.
Consiliul Județean Alba, Primăria Comunei Horea și Centrul de Cultură „Augustin Bena” vă invită cu drag la cea de-a XXX-a ediție a „Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni”, o sărbătoare cu profunde rădăcini istorice și culturale, dedicată tradițiilor meșteșugărești, spiritului montan și memoriei eroilor din inima Țării Moților.
Evenimentul se desfășoară în centrul localității Horea și pe vârful Petreasa (cota 1600), într-un peisaj spectaculos al Munților Apuseni, între 16-17 august 2025, oferind participanților două zile pline de activități culturale, religioase, sportive și artistice.
PROGRAMUL
Sâmbătă, 16 august 2025 – Centrul comunei Horea
14:00 – Slujbă de binecuvântare, urmată de:
-Dezvelirea busturilor reformatorilor națiunii române Horea și Avram Iancu
-Vizitarea Muzeului Etnografic al Lemnarilor
15:00 – Activități sportive și recreative (Terenul sintetic de sport)
16:00 – Evocare istorică: „Horea – 240 de ani” – cu participarea Academiei Române și a Societății Culturale „Avram Iancu”
17:00 – Premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie
19:00 – Concert extraordinar de muzică folk – EMERIC IMRE
Duminică, 17 august 2025 – Vârful Petreasa, cota 1600
-11:00 – Primirea invitaților
-Vizitarea Târgului meșteșugurilor tradiționale și silviculturii
12:00 – Concursul național: „Cel mai bun lemnar”, ediția a XXX-a
13:00 – Spectacol folcloric prezentat de Andreea Bogdan, cu participarea:
• Ancuța Matei Olar
• Mirela Mănescu Felea
• Felicia Stoian
• Ovidiu Homorodean
• Ceterașii din Marna
• Grupul instrumental „DOR” condus de Alin Joldeș
• Todea Petrișor, Șrob Andrei, Alexandra Scrob, Cosmina Mateș, Felicia Han, Florina Trif, Iustina Șpan
• Formația ,,Crăișori Moțești de la Albac” coordonată de prof. Todea Barbu
19:00 – Hora Moțească
„Târgul Lemnarilor” este o afirmare a identității moțești, o întoarcere la rădăcini și un omagiu adus muncii, simplității și demnității oamenilor de munte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Două persoane din Alba au fost prinse de polițiștii din Hunedoara cu marfă contrafăcută de aproape 200.000 de lei
Două persoane din județul Alba au fost prinse de polițiștii din Hunedoara cu marfă contrafăcută de aproape 200.000 de lei O femeie de 53 de ani și un bărbat de 46 de ani, ambii din județul Alba, au fost prinși de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, că vindeau marfă contrafăcută sub […]
28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, eveniment dedicat cuplurilor din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie
28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, la Alba Iulia: Care este termenul pentru înscriere Consiliul Local și Primăria Municipiului Alba Iulia organizează, în 28 septembrie 2025, prin Direcția de Asistență Socială, ediția 2025 a evenimentului ”Nunta de Aur”. Este vorba de un eveniment special dedicat cuplurilor care domiciliază în municipiul Alba Iulia și care […]
AMENZI de peste 350.000 de lei date în iulie 2025 de ISU Alba: 22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, identificate
22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu identificate de ISU Alba: AMENZI de peste 350.000 de lei în iulie 2025 În perioada 1-31 iulie 2025 inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, au desfășurat un număr de 77 controale la obiective având destinația de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicaliștii din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie: „Vom boicota începerea noului an școlar”
Sindicaliștii din Educație amenință că școala nu va începe pe data de 8 septembrie: „Vom boicota începerea noului an școlar”...
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română din sesiunea a doua
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română Luni, 11 august 2025,...
Știrea Zilei
La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație de desființare
La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi disponibile Persoanele interesate să ocupe...
Curier Județean
16-17 august 2025 | PROGRAMUL Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concert Emeric Imre, dezvelirea busturilor lui Horea și Avram Iancu, spectacol folcloric și horă moțească
16-17 august 2025 | PROGRAMUL Târgului Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concert Emeric Imre, dezvelirea busturilor lui Horea...
Două persoane din Alba au fost prinse de polițiștii din Hunedoara cu marfă contrafăcută de aproape 200.000 de lei
Două persoane din județul Alba au fost prinse de polițiștii din Hunedoara cu marfă contrafăcută de aproape 200.000 de lei...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerară stă înscris ”S-a stins lumina lumii”
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la...
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, s-a născut în ținutul...