VIDEO | INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. O femeie, cu arsuri de gradul I si II, asistată medical

INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale

Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Vâltori, comuna Vadu Moților, astăzi, 21 mai 2026.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în Vadu Motilor, sat. Vâltori.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba 08:12:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Pana la sosirea pompierilor militari, incendiul s-a extins si la o casa aflată in proximitate.

Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 110mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea in totalitate a incendiului.

UPDATE ISU Alba 08:24:

La locul producerii incendiului este asistata de catre echipajul SMURD o persoana de sex feminin de aproximativ 70 de ani, cu arsuri de gradul I si II la nivelul membrelor superioare si inferioare pe aproximativ 30% din corp.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI