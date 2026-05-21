VIDEO | INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. O femeie, cu arsuri de gradul I si II, asistată medical
INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale
Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Vâltori, comuna Vadu Moților, astăzi, 21 mai 2026.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în Vadu Motilor, sat. Vâltori.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE ISU Alba 08:12:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Pana la sosirea pompierilor militari, incendiul s-a extins si la o casa aflată in proximitate.
Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 110mp.
Se intervine pentru localizarea și stingerea in totalitate a incendiului.
UPDATE ISU Alba 08:24:
La locul producerii incendiului este asistata de catre echipajul SMURD o persoana de sex feminin de aproximativ 70 de ani, cu arsuri de gradul I si II la nivelul membrelor superioare si inferioare pe aproximativ 30% din corp.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
6 iunie 2026 | Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT
Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT Copiii din Alba Iulia și din localitățile apropiate sunt invitați sâmbătă, 6 iunie, la un eveniment Classic for Kids, organizat la Palatul Principilor Transilvaniei, într-o ediție specială dedicată Zilei Copilului. Participarea este gratuită, accesul se face pe […]
23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor la Sebeș: Expoziții, artă și surprize pentru vizitatori, la Muzeul Municipal „Ioan Raica”
Noaptea Muzeelor la Sebeș: Expoziții, artă și surprize pentru vizitatori, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș s-a alăturat, și în acest an, prestigiosului eveniment cultural „Noaptea Muzeelor”, prin care, la nivel mondial, se celebrează Ziua Internațională a Muzeelor. Sâmbătă, 23 mai 2026, porțile muzeului nostru vor fi deschise publicului în intervalul […]
MÂINE | Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației
Trageri cu muniție de război într-un poligon din Alba: Când vor avea loc. Avertismentul transmis populației Mâine, 21 mai 2026, vor avea loc ședințe de tragere cu muniție de război, la care vor participa cadrele UM 01760 Sebeș, la Râpa Roșie. Administrația locală din Sebeș a transmis un avertisment pentru locuitori, spunând că ar trebui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când se spune „Hristos S-a Înălțat” și ce înseamnă în tradiția creștină. Care este răspunsul corect și semnificația lui
Când se spune „Hristos S-a Înălțat” și ce înseamnă în tradiția creștină. Care este răspunsul corect și semnificația lui Sărbătoarea...
21 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 9
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Reparații la carosabil la km 9 Joi, 21 mai 2026 sunt restricții de...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A fost găsit de polițiștii și jandarmii din Alba
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și...
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană...
Curier Județean
6 iunie 2026 | Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT
Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT Copiii din...
VIDEO | INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. O femeie, cu arsuri de gradul I si II, asistată medical
INCENDIU într-un sat din comuna Vadu Moților: O locuință a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale Pompierii...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...