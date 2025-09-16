Evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor suferi modificări. Anunțul făcut de ministrul Daniel David
Daniel David, ministrul Educației, a anunțat în cursul zilei de astăzi, 16 septembrie, că evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor suferi modificări.
În cursul acestei săptămâni sau a săptămânii viitoare urmează să fie emis un ordin de ministru care prevede modificarea evaluărilor. Mai exact, urmează să fie extinse competențele care vor fi verificate.
Citește și: Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. Daniel David: „O să discut cu Academia Română”
Conform ministrului, itemi precum cei din testările PISA urmează să fie cuprinși în evaluări.
,,O schimbare pe care o țintim, sper să o pot aproba zilele acestea, se leagă de testările pe care le facem în clasele II-a, a IV-a. (…) Ele ar trebui să măsoare mai multe competențe. (…)
De asemenea, în aceste testări aș vrea să văd, pe lângă itemi clasici legați de programe, itemi în logica PISA. Adică folosirea conținuturilor în viața de zi cu zi. (…) Acestea sunt contribuții pe care le-am avut în aceste nouă luni, în aceste testări din clasa a II-a, a IV-a și a VI-a va fi în aceeași logică. (…)
Este un element de autocunoaștere pentru copil și aceste rezultate trebuie să se întoarcă după aceea la școală, să învețe școala cum stă în raport cu alte școli, să învețe profesorul, învățătorul, la gimnaziu – dirigintele cum stau copiii față de copiii din alte școli. (…) Antrenăm (copiii) să utilizeze conținutul la viața de zi cu zi și în clasa a IX-a îi testăm și copiii deja vor ști ce înseamnă itemi PISA, îmi asum acest lucru”, a explicat ministrul, la conferința Capitalul uman: Educația – stringența economiei – Ce livrează sistemul de educație de la școală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluții la problema momentului, organizată de Curs de Guvernare, potrivit spotmedia.ro.
