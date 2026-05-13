Codul rutier 2026 | Șoferii pot vedea istoricul sancțiunilor rutiere și verifica punctele de penalizare acumulate, pe hub-ul MAI

Șoferii pot vedea istoricul sancțiunilor rutiere și verifica punctele de penalizare acumulate, pe hub-ul MAI

Posesorii de permis de conducere își pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și verifica punctele de penalizare acumulate, direct, din contul personal, 24 de ore din 24, pe platforma digitală Hub MAI, care oferă acces direct, rapid și sigur la informații administrative esențiale, a reamintit marți, 13 mai 2026 Ministerul de Interne.

„Acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetățeanului: accesul simplu la propria situație rutieră. În același timp, reduce presiunea asupra ghișeelor, scurtează timpul de obținere a informațiilor și transformă relația dintre cetățean și administrație într-una mai rapidă, mai transparentă și mai eficientă.

Până în prezent, platforma Hub MAI a înregistrat peste 51,6 milioane de accesări, dintre care 226.269 au fost pentru solicitarea cazierului rutier.

Potrivit legislației rutiere, punctele de penalizare se aplică pentru abateri la regimul circulației. Acumularea a 15 puncte de penalizare în ultimele șase luni atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Pentru verificarea punctelor de penalizare, utilizatorii trebuie să acceseze platforma Hub MAI, să se autentifice cu contul personal, să intre în secțiunea „Șoferi și vehicule”, să selecteze „Istoric sancțiuni rutiere” și să transmită solicitarea online.

Consultați informațiile privind permisul de conducere și punctele acumulate. Istoricul sancțiunilor rutiere reflectă abaterile active la regimul circulației pe drumurile publice, aflate în evidențele permiselor de conducere reținute și ale sancțiunilor aplicate conducătorilor auto, în condițiile prevăzute de O.M.A.I. nr. 141/2014”, a precizat Ministerul de Interne.

