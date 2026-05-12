23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, cu PROGRAMARE, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia

Noaptea Muzeelor, cu PROGRAMARE, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia

Și în acest an accesul la Noaptea Muzeelor de la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia se va face în baza unei programări prealabile.

„Dragi Prieteni,

ne revedem și în acest an de Noaptea Muzeelor cu o expoziție dedicată cabinetului de curiozități al episcopului fondator, Ignatius Batthyány și accesul în sala mare a bibliotecii. Vizitele încep la ora 12, primul grup, iar ultimul grup intră la ora 17!

După cum v-am obișnuit deja, accesul se face doar în baza unei rezervări online, pe adresa de email: [email protected]

Numărul vizitatorilor este limitat. Accesul se face în limita locurilor disponibile. Vizitatorii care s-au înscris sunt rugați să aibă un document de identitate prezent.

Vă așteptăm cu drag!”, au transmis reprezentanții bibliotecii în dimineața zilei de marți, 12 mai 2026.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI