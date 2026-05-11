Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba și vicepreședinte în Consiliul Județean Alba, a publicat, astăzi, 11 mai 2026, o postare prin care transmite că partidul din care face parte respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD.

Mai mult decât atât, Marius Hațegan a transmis că ,,psd-iștii au obligația să își asume guvernarea” și că, în cazul în care nu reușesc acest lucru, sunt nevoiți ,,a recunoaște că sunt incapabili să conducă țara”.

Marius Hațegan: Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie ferm în privința crizei politice

Mesajul integral publicat de Marius Hațegan este următorul:

,,PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD!

După ce s-au folosit de o manevră perversă pentru a scăpa exclusiv de Ilie Bolojan, psd-iștii au obligația să își asume guvernarea. Dacă nu fac asta, singura soluție care le mai rămâne este de a recunoaște că sunt incapabili să conducă țara și să lase acest lucru în sarcina Partidului Național Liberal.

De asemenea, Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie ferm în privința crizei politice și să ceară PSD să treacă la guvernare. Motivul e simplu: cine a creat problema, trebuie să vină și cu rezolvarea.

Este rușinos și penibil că, în toate aceste zile trecute de la moțiunea de cenzură, PSD nu a venit cu nici o soluție pentru România. Nu mă miră deloc, fiindcă atâta pot. De fapt, nu pot aproape nimic!”, a scris Marius Hațegan, vicepreședinte PNL Alba, pe o rețea de socializare.

