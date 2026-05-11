Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba și vicepreședinte în Consiliul Județean Alba, a publicat, astăzi, 11 mai 2026, o postare prin care transmite că partidul din care face parte respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD.

Mai mult decât atât, Marius Hațegan a transmis că ,,psd-iștii au obligația să își asume guvernarea” și că, în cazul în care nu reușesc acest lucru, sunt nevoiți ,,a recunoaște că sunt incapabili să conducă țara”.

Marius Hațegan: Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie ferm în privința crizei politice

Mesajul integral publicat de Marius Hațegan este următorul:

,,PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD!

După ce s-au folosit de o manevră perversă pentru a scăpa exclusiv de Ilie Bolojan, psd-iștii au obligația să își asume guvernarea. Dacă nu fac asta, singura soluție care le mai rămâne este de a recunoaște că sunt incapabili să conducă țara și să lase acest lucru în sarcina Partidului Național Liberal.

De asemenea, Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie ferm în privința crizei politice și să ceară PSD să treacă la guvernare. Motivul e simplu: cine a creat problema, trebuie să vină și cu rezolvarea.

Este rușinos și penibil că, în toate aceste zile trecute de la moțiunea de cenzură, PSD nu a venit cu nici o soluție pentru România. Nu mă miră deloc, fiindcă atâta pot. De fapt, nu pot aproape nimic!”, a scris Marius Hațegan, vicepreședinte PNL Alba, pe o rețea de socializare.

FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”

Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună" „Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, și-au asumat un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care și-au întemeiat guvernarea comună", a anunțat, în seara zilei de joi, 7 mai 2026, președintele […]

Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție"

Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție" Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat joi, 7 mai 2026, într-o postare în mediul online, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar […]

10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții"

10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții" Jurnalistul Grigore Cartianu a lansat în spațiul public o listă de 10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se […]

