Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba și vicepreședinte în Consiliul Județean Alba, a publicat, astăzi, 11 mai 2026, o postare prin care transmite că partidul din care face parte respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD.
Mai mult decât atât, Marius Hațegan a transmis că ,,psd-iștii au obligația să își asume guvernarea” și că, în cazul în care nu reușesc acest lucru, sunt nevoiți ,,a recunoaște că sunt incapabili să conducă țara”.
Marius Hațegan: Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie ferm în privința crizei politice
Mesajul integral publicat de Marius Hațegan este următorul:
,,PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD!
După ce s-au folosit de o manevră perversă pentru a scăpa exclusiv de Ilie Bolojan, psd-iștii au obligația să își asume guvernarea. Dacă nu fac asta, singura soluție care le mai rămâne este de a recunoaște că sunt incapabili să conducă țara și să lase acest lucru în sarcina Partidului Național Liberal.
De asemenea, Președintele Nicușor Dan ar trebui să fie ferm în privința crizei politice și să ceară PSD să treacă la guvernare. Motivul e simplu: cine a creat problema, trebuie să vină și cu rezolvarea.
Este rușinos și penibil că, în toate aceste zile trecute de la moțiunea de cenzură, PSD nu a venit cu nici o soluție pentru România. Nu mă miră deloc, fiindcă atâta pot. De fapt, nu pot aproape nimic!”, a scris Marius Hațegan, vicepreședinte PNL Alba, pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, și-au asumat un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care și-au întemeiat guvernarea comună”, a anunțat, în seara zilei de joi, 7 mai 2026, președintele […]
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție” Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat joi, 7 mai 2026, într-o postare în mediul online, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar […]
10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții”
10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se întoarcă la o coaliție cu PSD: „Partidul Social Democrat nu mai este în măsură să pună condiții, ci doar să accepte condiții” Jurnalistul Grigore Cartianu a lansat în spațiul public o listă de 10 condiții obligatorii pentru ca PNL, USR și UDMR să se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută”
A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută” Direcția Regională de...
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire treptată
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbat filmat în timp ce „rearanjează” o terasă din Alba Iulia: A aruncat mai multe scaune și a răsturnat o masă, apoi și-a continuat liniștit drumul
Bărbat filmat în timp ce „rearanjează” o terasă din Alba Iulia: A aruncat mai multe scaune și a răsturnat o...
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale....
Curier Județean
Bărbat din Abrud, judecat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice la Tribunalul Alba: Instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea procesului
Bărbat din Abrud, judecat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice la Tribunalul Alba: Instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului și a...
FOTO | Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean
Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean...
Politică Administrație
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Opinii Comentarii
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...