Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. Daniel David: „O să discut cu Academia Română”
Ministrul Educației a anunțat într-un interviu acordat „Adevărul”, schimbarea denumirii disciplinei de la liceu. Actualul model, în care istoria națională și cea universală sunt amestecate, este considerat de Daniel David un experiment eșuat.
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat pentru „Adevărul” că disciplina „istorie”, predată acum la liceu sub o formulă generică, va fi reconfigurată și redenumită. Noul titlu, care va fi stabilit împreună cu Academia Română, va fi „Istoria României” sau „Istoria românilor”.
„Voi readuce istoria denumită așa cum îi ajută pe copii să înțeleagă cum o pot folosi. Adică Istoria României sau Istoria românilor. O să discut cu Academia Română să văd care va fi titlul”, a spus ministrul.
El a explicat că actuala formulă, în care elevii din clasele IX–XII parcurg teme de istorie națională și universală sub umbrela aceleiași discipline, nu a produs rezultatele așteptate. „Până acum aveai pur și simplu, în fiecare clasă: a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, disciplina istorie și făceai diverse teme. Unele de istorie națională, unele de istorie universală. A fost un model, l-am încercat, am văzut că nu funcționează. E cazul să întoarcem lucrurile”, a declarat Daniel David.
Ministrul a subliniat că aceste modificări fac parte din reforma curriculară începută în primul său mandat și că scopul lor este de a întări componenta de cultură națională și de a oferi elevilor o perspectivă mai clară asupra propriei istorii.
