Rămâi conectat

Actualitate

Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. Daniel David: „O să discut cu Academia Română”

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. „O să discut cu Academia Română”

Ministrul Educației a anunțat într-un interviu acordat „Adevărul”, schimbarea denumirii disciplinei de la liceu. Actualul model, în care istoria națională și cea universală sunt amestecate, este considerat de Daniel David un experiment eșuat.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat pentru „Adevărul” că disciplina „istorie”, predată acum la liceu sub o formulă generică, va fi reconfigurată și redenumită. Noul titlu, care va fi stabilit împreună cu Academia Română, va fi „Istoria României” sau „Istoria românilor”.

„Voi readuce istoria denumită așa cum îi ajută pe copii să înțeleagă cum o pot folosi. Adică Istoria României sau Istoria românilor. O să discut cu Academia Română să văd care va fi titlul”, a spus ministrul.

El a explicat că actuala formulă, în care elevii din clasele IX–XII parcurg teme de istorie națională și universală sub umbrela aceleiași discipline, nu a produs rezultatele așteptate. „Până acum aveai pur și simplu, în fiecare clasă: a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, disciplina istorie și făceai diverse teme. Unele de istorie națională, unele de istorie universală. A fost un model, l-am încercat, am văzut că nu funcționează. E cazul să întoarcem lucrurile”, a declarat Daniel David.

Ministrul a subliniat că aceste modificări fac parte din reforma curriculară începută în primul său mandat și că scopul lor este de a întări componenta de cultură națională și de a oferi elevilor o perspectivă mai clară asupra propriei istorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

15 septembrie 2025

De

15 septembrie | Circulație restricționată pe A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda pentru lucrări programate pe mai multe benzi Traficul pe autostrăzile A1 și A10 va fi restricționat luni, 15 septembrie 2025, din cauza lucrărilor efectuate, între orele 12:00 și 19:00. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: Proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

15 septembrie 2025

De

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: TOTUL despre proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați Obținerea certificatului de rezidență fiscală în România reprezintă un proces complex, reglementat de Codul Fiscal și de convențiile internaționale privind evitarea dublei impuneri. Potrivit Dr. Av. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății de Avocatură Pavel, […]

Citește mai mult

Actualitate

Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 8 ore

în

15 septembrie 2025

De

Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece, lăsând în urmă sate și orașe tot mai goale Emigrația rămâne un fenomen puternic în România, iar datele recente arată că dorința de a pleca este mai mare decât în orice altă țară […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 39 de minute

Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. Daniel David: „O să discut cu Academia Română”

Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. „O să discut cu Academia...
Actualitateacum 2 ore

15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone

15 septembrie | Circulație restricționată pe A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda pentru lucrări programate pe...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș

Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș O...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge

Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...

Curier Județean

Curier Județeanacum 58 de minute

INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a luat foc. Intervin pompierii

INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii Detașamentul de...
Curier Județeanacum 2 ore

ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 8 – 12 septembrie 2025

ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 5 ore

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Politică Administrațieacum 3 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci

15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
Opinii - Comentariiacum 8 ore

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea