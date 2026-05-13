FOTO | Judoka Laura Alexia Bogdan și Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), medalii de AUR la medalii de aur la Campionatul Național de Seniori 2026

Judoka legitimați la CS Unirea Alba Iulia, Laura Alexia Bogdan și Alexandru Sibișan, au obținut medaliile de aur și titlurile de campioni naționali la Campionatul Național Individual de Seniori, desfășurat în perioada 9–10 mai, la Ghioroc, județul Arad.

Laura Alexia Bogdan s-a impus la categoria de greutate -48 de kilograme, iar Alexandru Sibișan a câștigat competiția la categoria -100 de kilograme.

Cei doi sportivi au fost formați la CS Unirea Alba Iulia și sunt pregătiți de antrenorii Alin și Cristian Dinu.

Competiția a fost organizată de Agenția Națională pentru Sport, în parteneriat cu Federația Română de Judo.

Performanțele celor doi confirmă rezultatele foarte bune obținute constant atât pe plan național, cât și internațional. Recent, Alexandru Sibișan a participat la Grand Slam-ul de la Dușanbe, capitala Tadjikistanului, unde s-a clasat pe locul 7.

Conducerea CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivilor și antrenorilor pentru aceste rezultate și le urează mult succes la competițiile viitoare, se arată într-un comunicat de presă.

FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, competițiile importante din weekend Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim au înregistrat din nou rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, întrecerile din weekend.

FOTO | Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026

Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș" Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș" Alba Iulia a obținut MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026.

Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare gravă: ruptură a ligamentelor încrucișate și stagiune terminată! Pierdere grea pentru pretendenta la promovarea în Liga 2

Fundașul Tudor Vomir, CSM Unirea Alba Iulia a suferit o accidentare gravă, în partida de sâmbătă, 9 mai, de pe „Cetate", CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, scor 3-0

