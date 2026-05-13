FOTO | Judoka Laura Alexia Bogdan și Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), medalii de AUR la medalii de aur la Campionatul Național de Seniori 2026
Judoka Laura Alexia Bogdan și Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia), medalii de AUR la medalii de aur la Campionatul Național de Seniori 2026
Judoka legitimați la CS Unirea Alba Iulia, Laura Alexia Bogdan și Alexandru Sibișan, au obținut medaliile de aur și titlurile de campioni naționali la Campionatul Național Individual de Seniori, desfășurat în perioada 9–10 mai, la Ghioroc, județul Arad.
Laura Alexia Bogdan s-a impus la categoria de greutate -48 de kilograme, iar Alexandru Sibișan a câștigat competiția la categoria -100 de kilograme.
Cei doi sportivi au fost formați la CS Unirea Alba Iulia și sunt pregătiți de antrenorii Alin și Cristian Dinu.
Competiția a fost organizată de Agenția Națională pentru Sport, în parteneriat cu Federația Română de Judo.
Performanțele celor doi confirmă rezultatele foarte bune obținute constant atât pe plan național, cât și internațional. Recent, Alexandru Sibișan a participat la Grand Slam-ul de la Dușanbe, capitala Tadjikistanului, unde s-a clasat pe locul 7.
Conducerea CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivilor și antrenorilor pentru aceste rezultate și le urează mult succes la competițiile viitoare, se arată într-un comunicat de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș
Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim iarăși rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, competițiile importante din weekend Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim au înregistrat din nou rezultate excelente, în Ungaria și la Mediaș, întrecerile din weekend. Citește și: FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și […]
FOTO | Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026
Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026. „Felicitări echipei de baschet a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” […]
Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare gravă: ruptură a ligamentelor încrucișate și stagiune terminată! Pierdere grea pentru pretendenta la promovarea în Liga 2
Fundașul Tudor Vomir (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare gravă: ruptură a ligamentelor încrucișate și stagiune terminată! Pierdere grea pentru pretendenta la promovarea în Liga 2 Apărătorul Tudor Vomir, CSM Unirea Alba Iulia a suferit o accidentare gravă, în partida de sâmbătă, 9 mai, de pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, scor 3-0 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect
Femeile însărcinate ar putea avea dreptul la însoţitor în spital pe durata naşterii și până la externare – Proiect Un...
PIB-ul României, în scădere în primul trimestru: Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan, confirmat de datele publicate de INS
PIB-ul României, în scădere în primul trimestru: Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan, confirmat de datele publicate de INS Institutul Național...
Știrea Zilei
VIDEO | TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27 de ani din Alba. Ce nereguli avea încărcătura
TIR încărcat cu peste 26 mc de lemne, confiscat de polițiștii din Cluj. La volan era un tânăr de 27...
13 mai 2026 | Trei ani de la deschiderea Băilor Sărate Ocna Mureș: În curând, clientul cu numărul 1.000.000
Trei ani de la deschiderea Băilor Sărate Ocna Mureș: În curând, clientul cu numărul 1.000.000 Miercuri, 13 mai 2025 se...
Curier Județean
13 mai 2026 | COD GALBEN de vânt puternic în Alba: Rafale de 50-70 km/h. Localitățile vizate
COD GALBEN de vânt puternic în Alba: Rafale de 50-70 km/h. Localitățile vizate Mai multe localități din județul Alba sunt,...
23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, cu PROGRAMARE, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia
Noaptea Muzeelor, cu PROGRAMARE, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia Și în acest an accesul la Noaptea Muzeelor de la...
Politică Administrație
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
Opinii Comentarii
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...