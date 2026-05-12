Sete mare: Primăria Alba Iulia cumpără apă plată de 6.000 de euro
Primăria Alba Iulia a făcut, în 5 mai 2026, o achiziție directă de apă plată de la S.C. La Fantana S.R.L..
Valoarea achiziției este de 29.361 de lei (echivalentul a aproape 6.000 de euro), fără TVA.
Obiectul achiziției este reprezentat de furnizarea de apă naturală plată îmbuteliată pentru dozatoare, sisteme de distribuție și filtrare a apei potabile, pentru sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pentru sediile serviciilor publice.
Necesarul lunar stabilit este:
*13 bucăți dispozitive de distribuție a apei în regim de custodie;
*55 de bucăți buc bidoane cu apă/lună (19l/bucată);
*14 bucăți dispozitive de filtrare/purificare a apei potabile din rețeaua publică de alimentare a apei.
Durata contractului de achiziție publică este până la 31 decembrie 2026, cu posibilitate de prelungire până la 31 martie 2027.
foto – cu rol ilustrativ (sursa: lafantana.ro)
