PERFORMANȚE remarcabile ale elevilor Colegiului Național „David Prodan” Cugir la olimpiadele școlare 2025–2026: Ce rezultate deosebite au obținut

Colegiul Național „David Prodan” din Cugir confirmă și în acest an școla rstatutul său de instituție de prestigiu, remarcându-se prin rezultatele obținute de elevi la olimpiadele școlare județene și naționale.

Zeci de premii, mențiuni și calificări la nivel național demonstrează nivelul înalt de pregătire și dedicare al elevilor, precum și profesionalismul cadrelor didactice care i au îndrumat. În următoarele rânduri vom evidenția munca și rezultatele unității școlare până la data curentă.

*Filosofie: rezultate remarcabile pentru elevii pasionați de reflecție și analiză

La etapa județeană a olimpiadei de filosofie, elevii Colegiului Național „David Prodan” Cugir au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și o maturitate intelectuală rar întâlnită la nivel liceal. Coordonate de prof. Oarga Serafina, cele trei eleve participante au reușit să transforme disciplina filosofiei într-un spațiu de dezbatere, argumentare și reflecție personală.

Șuvaina Adelina (XI C) a obținut Premiul II, distincție care confirmă nivelul ei avansat de înțelegere a conceptelor filosofice, dar și abilitatea de a construi argumente coerente, bazate pe o viziune proprie asupra marilor întrebări ale existenței. Eseurile și analizele sale filosofice s au remarcat prin claritate, rigoare și originalitate.

Elevele Curea Eva și Mărginean Claudia, ambele din clasa a X a A, au obținut Mențiuni, demonstrând un potențial deosebit pentru studiul gândirii filosofice. Participarea lor indică seriozitate, curiozitate intelectuală și dorința de a aprofunda teme complexe precum etica, libertatea, cunoașterea sau identitatea umană.

Profesorul îndrumător, Oarga Serafina, a subliniat de multe ori importanța cultivării gândirii critice la elevi, iar rezultatele din acest an vin ca o confirmare a muncii constante desfășurate la clasă. Discuțiile filosofice, dezbaterile și pregătirile suplimentare au ajutat aceste eleve să își formeze un stil argumentativ matur și să se exprime cu claritate și încredere.

Prin performanțele lor, elevele de la Cugir demonstrează că filosofia rămâne un domeniu actual și necesar, care dezvoltă capacitatea de analiză, spiritul critic și abilitatea de a privi lumea cu luciditate și responsabilitate.

*Istorie: vârfuri de performanță la nivel județean și național

Olimpiada de istorie a adus școlii rezultate excepționale la ambele niveluri ale competiției:

Codrea Irina Rita (IX A) – Premiul I la faza județeană, sub coordonarea prof. Andrei Irina. Irina s a remarcat prin capacitatea de analiză istorică, argumentare și interpretare a surselor.

Găldău Ioana Valentina (XII C) – Mențiunea I, coordonator prof. Rusan Simona, o elevă constant premiată în anii trecuți.

La faza națională, Irina Rita a obținut Premiul III – o realizare remarcabilă, mai ales pentru o elevă de clasa a IX a, într un concurs dominat, de regulă, de clasele superioare. Rezultatul confirmă pasiunea ei pentru istorie și nivelul ridicat al pregătirii în cadrul școlii.

*Informatică: un sector extrem de competitiv, cu rezultate impresionante

La olimpiada județeană de informatică, elevii coordonați de prof. Crăciun Janeta și Furdui Călin au obținut rezultate solide, demonstrând abilități reale în programare, algoritmică și gândire tehnică: Cazan Raisa (X A) – Premiul III, Matei Vlad Ștefan (X A) – Mențiunea I, Negrea Tudor Vlad (XI A) – Premiul II, Socol Darius Alexandru (XI A) – Premiul III, Ivan Flavius Aurel (XI A) – Mențiunea III, Molodeț Andrei Daniel (XII A) – Premiul II.

Aceste rezultate confirmă că domeniul informaticii rămâne unul dintre pilonii puternici ai Colegiului Național „David Prodan”.

*Religie: diversitate confesională și rezultate valoroase

Cultul ortodox – formarea caracterului și a valorilor morale

Sub îndrumarea profesoarelor Teban Laura Diana și Sgubea Luminița, elevii au obținut patru mențiuni, acoperind clase diferite și dovedind interes pentru tradiția creștin ortodoxă: Brîndușan Ioan (V A) – Mențiune, Brîndușan Ecaterina (VII A) – Mențiune, Dumitru David (V A)– Mențiune, Gavrilă Medeea (VII A) – Mențiune.

Copiii s au remarcat prin cunoașterea Bibliei, înțelegerea Sfinților Părinți și capacitatea de a aplica învățăturile credinței la situațiile vieții de zi cu zi.

Cultul greco catolic – performanță dublă, județeană și națională

Codrea Irina Rita (IX A) – Premiul I județean și Premiul III național

Profesor îndrumător: preotul Codrea Viorel.

Este unul dintre rarele cazuri în care aceeași elevă excelează simultan la două discipline distincte – istorie și religie –, confirmând talentul său intelectual polivalent.

Cultul baptist – rezultate excelente au obținut următorii elevi: Chiriluț Sarah Noemia (IX A) – Premiul I, Guler Daniel (X A) – Premiul II, David Pavalache (VI A) – Premiul II.

Participarea elevilor la această secțiune arată deschiderea școlii către pluralismul religios și respectul pentru diversitatea comunității.

*Logică și Psihologie: performanțe de top, confirmarea excelenței în științele cognitive

La olimpiada județeană de logică, elevul Matei Vlad (clasa a X a A) a obținut Premiul I, un rezultat care reflectă atât rigoarea gândirii sale, cât și pregătirea atentă oferită de prof. Oarga Serafina. Logica, disciplină fundamentală pentru formarea gândirii critice, pune accent pe coerență, structura argumentului și capacitatea de a demonstra corectitudinea raționamentelor.

Matei s a remarcat prin claritatea cu care a analizat probleme abstracte, prin ușurința de a identifica erori logice și prin modul elegant în care și a construit demonstrațiile. Rezultatul său este continuarea firească a tradiției Colegiului Național „David Prodan”, instituție care, în ultimii ani, a format elevi premiați constant în domeniul logicii formale.

La psihologie, eleva Țurcaș Valentina (X C) a obținut Premiul III, o distincție importantă într un domeniu care solicită atât înțelegerea noțiunilor teoretice, cât și capacitatea de a interpreta comportamente și fenomene socio umane. Sub coordonarea prof. Oarga Serafina, Valentina a demonstrat o maturitate aparte în analiza conceptelor psihologice, interes pentru natura umană și abilitatea de a transpune teoria în exemple relevante din viața cotidiană.

*Limbi romanice – Spaniolă: două premii impresionante, obținute în regim autodidact

La olimpiada de limba spaniolă, două eleve au surprins prin rezultatele lor excelente, mai ales prin faptul că au concurat fără profesor îndrumător, studiind limba pe cont propriu.

Sabău Alegro Irene (IX C) – Premiul II

Dănilă Maria Angeles (XI B) – Premiul II

Cele două eleve au demonstrat o stăpânire solidă a vocabularului, o bună înțelegere a gramaticii spaniole și o pronunție încurajatoare. Rezultatele lor sunt dovada că motivația personală, disciplina și expunerea constantă la limbile străine pot duce la performanță și fără pregătire formală.

*Geografie – Terra și Limba Română: tineri talentați în ciclul gimnazial

La mica olimpiadă TERRA, eleva Rusan Raluca Maria (VI B) a obținut Mențiune, demonstrând curiozitate și cunoștințe solide despre lumea înconjurătoare. Îndrumător i-a fost domnul profesor Mărginean-Bota Claudiu.

La limba română, două eleve din ciclul gimnazial au fost premiate la faza județeană a competiției: Cetină Ioana Teodora (V) – Mențiune, Triff Tania Ștefania (VII) – Mențiune. Coordonatoarele elevelor au fost doamnele profesoare Vereș Mihaela și Igna Daniela.

Rezultate care confirmă preocuparea școlii pentru dezvoltarea competențelor de comunicare și expresie.

*Limba engleză

Cetină Amalia Emilia (VII) – Mențiune la faza județeană a olimpiadei. Eleva a fost coordonată de doamna profesoară

Cebotari Luminița. Limba engleză rămâne una dintre materiile preferate ale elevilor, conștienți fiind de importanța studierii acesteia.

*Cultură și spiritualitate: performanță interdisciplinară

Aici s-a remarcat Lungu Cristiana (VI B) – Premiul III, pregătită de doamnele profesoare Vereș Mihaela și Sgubea Luminița.

Această disciplină, care combină studiul limbii române cu al religiei, pune în valoare cultura generală, sensibilitatea artistică și nivelul moral al elevilor.

*Un an al performanței și al muncii dedicate

Directorul colegiului, prof. Țîrlea Stela Anca, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți elevii și profesorii implicați:

„Rezultatele obținute reflectă efortul, pasiunea și profesionalismul care definesc Colegiul Național ”David Prodan” Cugir. Suntem mândri de fiecare elev care a demonstrat că performanța se obține prin muncă susținută și curajul de a se autodepăși.”

Colegiul Național „David Prodan” continuă astfel să fie un reper educațional în județul Alba, formând elevi pregătiți, competitivi și implicați în viața academică și comunitară.

text: profesor Rusan Simona

foto: arhivă

