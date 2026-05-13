13 mai 2026 | Trei ani de la deschiderea Băilor Sărate Ocna Mureș: În curând, clientul cu numărul 1.000.000

Trei ani de la deschiderea Băilor Sărate Ocna Mureș: În curând, clientul cu numărul 1.000.000

Miercuri, 13 mai 2025 se împlinesc trei ani de la deschiderea Băilor Sărate Ocna Mureș.

Este un proiect de mare succes, care a schimbat vizibil orașul și a readus Ocna Mureș în atenția turiștilor.

De altfel, în curând Băile Sărate Ocna Mureș vor primi clientul cu numărul 1.000.000.

Odată cu dezvoltarea complexului, în oraș au apărut și alte investiții: pensiuni, restaurante și servicii pentru turiști. Pentru mulți locuitori, deschiderea băilor a însemnat și noi locuri de muncă, dar și mai multă activitate economică în zonă.

Noul complex balnear a fost construit din fonduri publice, banii fiind alocați de Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș. Băile Sărate Ocna Mureș și-au deschis porțile în 13 mai 2023.

Povestea a început în 2015, când Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș au hotărât parteneriatul pentru investiție. În 2018 au început lucrările și la sfârșitul anului 2022 au fost finalizate.

Complexul beneficiază de cabinete medicale şi de vestiare pentru medici şi asistente. Pentru cei care vin la tratament există şi cameră cu băi galvanice, împachetări cu parafină şi cu nămol.

Autoritățile locale intenționează să extindă investiția și să construiască și un aquapark.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

