VIDEO | Autostrada Sibiu-Pitești: A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Robești

Autostrada Sibiu-Pitești: A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Robești

A fost străpunsă astăzi și a doua galerie a tunelului Robești de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), a anunțat în seara zilei de marți, 13 mai 2026, Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„În acest moment ambele galerii ale tunelului #Robești (900 m), construit pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu), au fost străpunse.

Constructorii turci (Mapa-Cengiz) lucrează deja la montarea echipamentelor pentru execuția cămășuielii interioare a celor două galerii.

Pe traseul Secțiunii 2 se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 kilometri”, a precizat Cristian Pistol.

