Curier Județean

Evaluarea Națională 2026 în Alba: Aproape 2.700 de elevi vor susține examenul în 27 de centre din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

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Evaluarea Națională 2026 în Alba: Aproape 2.700 de elevi vor susține examenul în 27 de centre din județ

Aproape 2.700 de elevi vor susține evaluarea națională în 2026 în Alba, testarea fiind organizată în 27 de centre la nivel de județ.

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Coordonată de comisia județeană (Decizia nr. 3318/13.10.2025), testarea se va desfășura în 27 de centre de examen din județ.

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Evaluarea lucrărilor va avea loc digitalizat la Centrul Zonal de Evaluare de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”. Toate sălile de examen, de depozitare a bagajelor și de evaluare sunt dotate cu camere de supraveghere audio-video funcționale.

În comisii nu au fost incluse persoane implicate în nereguli la examenele anterioare. Inspectorii școlari vor monitoriza fizic fiecare centru.

Toate centrele au acces la aplicația Softwin, conexiune stabilă la internet și planuri de rezervă pentru defecțiuni tehnice.

Condiții speciale pentru 38 de elevi

Comisiile județene au aprobat măsuri de sprijin pentru 38 la Evaluarea Națională (deficiențe de vedere, auz, neurodezvoltare sau diabet), astfel:

-săli separate și prelungirea timpului de lucru (cu 1-2 ore);
-redactarea sau dictarea subiectelor prin profesori asistenți;
-utilizarea calculatoarelor de buzunar sau a tabelelor cu formule;
-asistența cadrelor didactice specializate în psihopedagogie specială.

Elevii cu diabet zaharat tip 1 au permisiunea de a intra în sală cu dispozitive medicale, alimente, apă și telefonul mobil (plasat pe catedră exclusiv pentru monitorizarea glicemiei), cu acordarea de pauze la cerere.

Inspectoratul Școlar Alba colaborează cu Direcția de Sănătate Publică (pentru asigurarea personalului medical), Ministerul Afacerilor Interne (Poliție, Jandarmerie) și autoritățile publice locale pentru paza centrelor, precum și cu furnizorii de utilități (energie electrică, internet) pentru a preveni orice incidente tehnice, a mai arătat Cornel Sandu.

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