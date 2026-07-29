Noi modificări pentru transportul public din Alba Iulia: Ce se schimbă în contractul cu STP

Primăria Alba Iulia pregătește modificarea contractului de delegare a transportului public local, în contextul investițiilor realizate prin PNRR. Proiectul de hotărâre nr. 300 din 22 iulie 2026, care va intra la aprobare în ședința de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia, propune încheierea unui nou act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local încheiat în 2021 între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia.

Miza principală a modificării este integrarea în contract a unor bunuri achiziționate prin proiecte finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, stabilirea modului în care acestea vor fi exploatate de operatorul de transport și actualizarea regimului redevenței. Documentele administrației locale arată că demersul face parte din strategia de modernizare și digitalizare a transportului public din Alba Iulia și din zona metropolitană.

Investițiile PNRR trebuie integrate în contractul de transport

Municipiul Alba Iulia a derulat în ultimii ani mai multe proiecte destinate modernizării transportului public și introducerii unor soluții de mobilitate mai puțin poluante și mai inteligente. Printre acestea se numără proiectul pentru achiziția de vehicule nepoluante și stații de încărcare, precum și proiectele privind automatele inteligente de eliberare a titlurilor de călătorie și sistemul de e-ticketing care permite inclusiv plata cu cardul bancar.

Prin hotărâri adoptate în 2026, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat punerea la dispoziția operatorului STP SA Alba Iulia a bunurilor cumpărate în cadrul acestor proiecte, în calitate de bunuri de retur. Acestea urmează să fie exploatate în cadrul serviciului public de transport.

Pentru ca noile investiții să fie reflectate corespunzător în relația contractuală dintre autoritatea publică și operator, este necesară modificarea anexei 4.1.1 a contractului de delegare nr. 26/48/07.01.2021. Raportul de specialitate precizează că actul adițional va completa lista bunurilor de retur și va defini mai clar bunurile puse la dispoziția operatorului.

Redevența pentru noile echipamente: 2% din amortizarea anuală

Una dintre cele mai importante modificări propuse privește redevența datorată de Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pentru exploatarea bunurilor de retur.

Proiectul prevede că redevența anuală va fi calculată la 2% din valoarea amortizării anuale a bunurilor achiziționate prin proiectele PNRR și puse la dispoziția operatorului. Redevența rezultată pentru fiecare an sau fracțiune de an contractual urmează să fie achitată în contul Municipiului Alba Iulia, în condițiile stabilite prin contractul de delegare.

Potrivit raportului de specialitate, stabilirea acestui nivel a avut la bază o analiză de oportunitate realizată de AIDA-TL. Documentul explică faptul că noua metodă de calcul ține cont de cadrul legal care impune ca nivelul redevenței să fie stabilit transparent și nediscriminatoriu, având în vedere valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietatea publică și puse la dispoziția operatorului.

Noua formulă se aplică bunurilor aferente proiectelor pentru autobuze nepoluante și infrastructura de încărcare, precum și echipamentelor și sistemelor digitale introduse în transportul public prin proiectele de management urban, ticketing și infrastructură TIC.

De la redevență calculată pe venituri la redevență raportată la amortizare

Documentația evidențiază și diferența față de formula existentă în contractul de delegare. La atribuirea contractului, redevența fusese stabilită la 2% din veniturile realizate din activitatea aferentă obligației de serviciu public local, din care se scădeau subvențiile încasate. Plata era prevăzută trimestrial, iar contractul includea inclusiv penalități pentru întârziere și posibilitatea executării garanției în cazul unei întârzieri de 90 de zile.

Prin actul adițional, pentru bunurile de retur nou introduse în contract, se propune o redevență distinctă, calculată anual la 2% din valoarea amortizării echipamentelor. Plata va fi făcută direct către Municipiul Alba Iulia, în aceleași condiții contractuale privind termenele și obligațiile de plată.

Municipalitatea ar urma să gestioneze polițele CASCO și RCA

O altă schimbare importantă vizează asigurarea vehiculelor și echipamentelor. Documentele propun ca polițele de asigurare de tip CASCO și RCA să fie încheiate de Municipiul Alba Iulia, nu de operatorul de transport. Municipalitatea consideră că această variantă poate aduce avantaje financiare și administrative.

Unul dintre argumente este posibilitatea organizării unei proceduri competitive și transparente prin SEAP, cu obiectivul obținerii celui mai bun preț. În plus, potrivit referatului de aprobare, aceste costuri nu ar afecta compensația acordată operatorului, în timp ce suportarea lor directă de către operator ar putea conduce la creșterea compensației municipale, cheltuiala fiind eligibilă în calculul acesteia.

Raportul de specialitate reia aceleași argumente și precizează că, în cazul în care asigurările ar fi contractate de operator, cheltuiala ar intra în calculul compensației, la care s-ar adăuga și cota de profit stabilită prin contractul de delegare.

AIDA-TL, mandatată să ducă modificarea contractului mai departe

Pentru implementarea modificărilor, proiectul prevede acordarea unui mandat special Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, care va exercita în numele și pe seama municipiului atribuțiile, drepturile și obligațiile necesare în limitele stabilite de Consiliul Local.

Totodată, primarul municipiului Alba Iulia urmează să fie mandatat să voteze în Adunarea Generală a AIDA-TL aprobarea actului adițional la contractul de delegare, în forma prevăzută în proiect.

AIDA-TL are rolul de a coordona gestionarea în comun a transportului public pentru localitățile membre și de a monitoriza contractul de delegare. Asociația a fost înființată în 2009, iar în componența sa au intrat ulterior noi unități administrativ-teritoriale, inclusiv în anul 2024.

Contractul actual de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane, rezultat în urma unei proceduri de licitație deschisă, a fost încheiat la 7 ianuarie 2021 pentru o perioadă de șase ani.

Actul adițional trebuie să treacă de filtrul Consiliului Concurenței

Un element important al procedurii este reprezentat de verificarea din perspectiva ajutorului de stat. Raportul de specialitate arată că măsurile propuse prin actul adițional sunt susceptibile să reprezinte ajutor de stat. Din acest motiv, actul adițional nu poate fi încheiat înainte de parcurgerea procedurii prevăzute de OUG nr. 77/2014 și obținerea avizului Consiliului Concurenței.

Responsabilitatea pentru obținerea acestui aviz revine AIDA-TL. Și proiectul de hotărâre introduce explicit această condiție, prevăzând că AIDA-TL trebuie să obțină în prealabil avizul Consiliului Concurenței pentru actul adițional.

foto – cu rol ilustrativ

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