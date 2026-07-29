29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie este ziua în care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Calinic, unul dintre marii mărturisitori ai creștinismului din primele veacuri, cinstit pentru curajul cu care și-a apărat credința în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.
Născut în Cilicia, într-o familie creștină, Sfântul Calinic a primit o educație aleasă și s-a remarcat încă din tinerețe prin evlavie și dragoste față de aproapele. După ce a ajuns episcop, și-a dedicat viața propovăduirii Evangheliei, călătorind prin numeroase cetăți pentru a-i încuraja pe creștini și pentru a-i îndemna pe păgâni să cunoască învățătura lui Hristos.
Activitatea sa misionară a atras însă atenția autorităților romane. În timpul persecuțiilor declanșate împotriva creștinilor, Sfântul Calinic a fost arestat și adus înaintea dregătorului, care i-a cerut să renunțe la credință și să aducă jertfe zeilor. Episcopul a refuzat categoric, afirmând că singurul Dumnezeu adevărat este Hristos.
Pentru mărturisirea credinței, a fost supus unor chinuri cumplite. Tradiția bisericească amintește că a fost bătut, târât și torturat, fără ca acestea să-i clatine convingerile. În cele din urmă, a fost condamnat la moarte prin ardere pe rug. Potrivit relatărilor hagiografice, focul nu i-a provocat suferință, iar Sfântul Calinic și-a dat sufletul în rugăciune, fiind primit în ceata mucenicilor.
În calendarul ortodox, Sfântul Mucenic Calinic este considerat un model de statornicie, răbdare și credință neclintită. Viața sa amintește că mărturisirea credinței presupune curaj și fidelitate față de valorile creștine, chiar și în cele mai dificile împrejurări.
În multe biserici din România și din alte țări ortodoxe sunt oficiate, la 29 iulie, slujbe de pomenire în cinstea sfântului, iar credincioșii care îi poartă numele – Calinic, Calinica și derivatele acestora – își sărbătoresc onomastica.
Sfântul Calinic rămâne una dintre figurile reprezentative ale martirilor din primele secole creștine, fiind cinstit pentru devotamentul său față de Dumnezeu și pentru exemplul de credință pe care l-a lăsat generațiilor următoare.
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