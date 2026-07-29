Societate

VIDEO | Zyra, tânăra artistă din Alba, lansează piesa „Spune-mi unde”: O creație originară despre iubirea autentică și puterea emoțiilor sincere

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

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Zyra, tânăra artistă din Alba, lansează piesa „Spune-mi unde”: O creație originară despre iubirea autentică și puterea emoțiilor sincere

Cu fiecare lansare, Zyra (Daria Birăesc) își conturează tot mai clar identitatea artistică și demonstrează că își construiește un parcurs bazat pe creații originale. Artista din Alba Iulia revine în atenția publicului cu piesa „Spune-mi unde”, un nou proiect care vorbește despre iubirea autentică și puterea emoțiilor sincere.

Pasionată de muzică încă din copilărie, Zyra privește fiecare lansare ca pe o nouă etapă în evoluția sa artistică. Pentru ea, muzica înseamnă mai mult decât interpretare – fiecare piesă spune o poveste și reflectă dorința de a transmite emoții autentice.

În spatele proiectului se află o muncă desfășurată cu pasiune și profesionalism. Muzica, versurile, producția și videoclipul au fost realizate de Zyra împreună cu tatăl său, producător muzical cu o experiență de peste două decenii.

Videoclipul a fost filmat în mai multe locații frumoase, inclusiv în Alba Iulia, orașul în care artista trăiește și își dezvoltă proiectele muzicale.

Piesa „Spune-mi unde” este o declarație despre iubirea adevărată și despre dorința de a găsi acel loc în care două suflete pot rămâne împreună pentru totdeauna.

„Îmi doresc ca fiecare melodie pe care o lansez să ajungă la sufletul oamenilor. Această melodie este încă un pas înainte pentru mine și sper să fie primită la fel de frumos de către public”, spune Zyra.

Prin această nouă lansare, artista își continuă parcursul muzical și privește cu încredere spre următoarele proiecte.

Piesa „Spune-mi unde” poate fi ascultată pe YouTube și pe toate platformele de streaming, iar cei care doresc să îi urmărească activitatea o pot găsi pe Zyra pe toate rețele de socializare unde împărtășește noutăți despre muzica și proiectele sale.

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