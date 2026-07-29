Ştirea zilei

VIDEO | Știai că este ilegal să culegi fructe de pădure fără acordul proprietarilor? Acțiune a jandarmilor din Alba în Apuseni

Bogdan Ilea

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Știai că este ilegal să culegi fructe de pădure fără acordul proprietarilor? Acțiune a jandarmilor din Alba în Apuseni

La solicitarea administrației Parcului Natural Apuseni, jandarmii din județele Alba și Cluj au desfășurat, miercuri, 29 iulie 2026, o acțiune de verificare care a avut ca scop depistarea persoanelor ce culeg ilegal fructe de pădure de pe proprietăți publice sau private, fără a deține autorizațiile necesare.

,,Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Alba, împreună cu efective din cadrul Administrației Parcului Natural Apuseni, au efectuat astăzi, data de 29 iulie, o acțiune în comun pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor, precum și contravențiilor săvârșite pe raza Parcului Natural Apuseni.”, a explicat locotenent Lt. Valentin Nicolae Teoc pentru ziarulunirea.ro.

Astfel, efectivele întrunite au aplicat un număr de 7 sancțiuni contravenționale, precum și confiscarea a 140 kilograme de afine negre.

,,Acțiunea de a recolta, a transporta afine negre este ilegală conform legii 171 per 2010. Dacă nu există aprobarea în scris a proprietarului sau a administratorului terenului de pe care se recoltează respectivele produse nelemnoase, respectiv afine negre.”, a mai spus locotenentul.

Contravenienții sunt, cel mai des, din județele: Sălaj, Bihor și Cluj. 

,,Legea nu face referire cu privire la dreptul de proprietate, așa că noi apărăm atât proprietatea publică cât și cea privată.”, a precizat, în final, Lt. Valentin Nicolae Teoc.

Jandarmii din Alba au acționat în zona Mătişeşti, iar jandarmii din Cluj în zona Călineasa.

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