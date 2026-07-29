Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația locală, de zilele orașului. Ce sumă vor primi fiecare
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația locală, de zilele orașului. Ce sumă vor primi fiecare
Consilierii locali din Sebeș vor avea de aprobat, în ședința ordinară din 30 iulie 2026, alocarea sumei de 13,09 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la Evaluarea Națională și Examenul de Bacalaureat, sesiunea 2026, precum și a șefilor de promoție.
De-a lungul anilor, Municipiul Sebeș s-a remarcat ca fiind un oraș al performanțelor remarcabile, rezultat al eforturilor depuse de unitățile școlare locale, care continuă astfel vechea tradiție a învățământului de calitate.
Vor fi premiați astfel elevii care au obținut media peste 9,80 la examenul de Evaluare Națională și BAC 2026, precum și elevii șefi de promoție la clasa a VIII-a și a XII-a.
Zilele Municipiului Sebeș constituie o ocazie specială de a sărbători comunitatea, cu tot ceea ce are frumos și remarcabil urbea noastră. Premierea elevilor care au obținut rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și la examenul național de Bacalaureat, precum și a șefilor de promoție, reprezintă o formă de recunoaștere publică a muncii, perseverenței și seriozității de care aceștia au dat dovadă pe parcursul anilor de studiu.
Prin recompensarea performanței școlare, administrația publică locală încurajează excelența în educație, stimulează motivația elevilor și promovează modele pozitive în rândul tinerei generații.
Premiul pe care îl va primi fiecare elev este de 500 lei. Suma totală alocată premierii acestor elevi este de 13,09 mii lei.
,,Vine ca un gest firesc din partea unei administrații publice locale care investește în educație și, implicit, performanță să își exprime recunoașterea față de efortul depus de-a lungul anilor în activitatea școlară, printr-un eveniment pe care să îl dedice celor care fac cinste orașului nostru.
În cadrul evenimentului „Armonii în Sebeș. Sărbătoarea orașului. Zilele Sebeșului”, administrația locală dorește să-și recompenseze elevii merituoși, cu performanțe școlare din învățământul preuniversitar: media peste 9,80 la examenul de Evaluare Națională și BAC 2026, precum și elevii șefi de promoție la clasa a VIII-a și a XII-a, în anul 2026.
Este datoria noastră morală să susținem performanța acestor elevi iar prin acest eveniment nu dorim decât să ne arătăm sprijinul în parcurgerea drumului pe care și-l aleg pentru a deveni cetățenii de mâine cu care municipiul Sebeș se va mândri mereu”.
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