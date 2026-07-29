Bărbat de 38 de ani, rănit la un picior, după o accidentare în zona Rimetea. Intervenție Salvamont

Echipa de serviciu a Salvamont Alba intervine miercuri, în jurul orei 19.00, pentru acordarea primului ajutor unui bărbat de 38 de ani, rănit în zona Rimetea.

Potrivit reprezentanților Salvamont Alba, un bărbat de aproximativ 38 ani a suferit o accidentare la un membru inferior și nu se mai poate deplasa/

Intervenția echipei SALVAMONT Alba, aflată în serviciu la punctul de lucru Rimetea, este în derulare.

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