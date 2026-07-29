Alertă alimentară în România: Profi retrage de la vânzare un lot de stafide cu pesticide peste limita legală

ANSVSA a dispus retragerea de la vânzare și rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide vândut în rețeaua Profi, după ce analizele au arătat o depășire a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide.

ANSVSA vă informează că rețeaua de magazine PROFI a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide, ca urmare a identificării unei depășiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide.

Detaliile produsului vizat:

-Denumire: ORLANDO Stafide aurii 100g (brand Maestro)

-Producător/Furnizor: ORLANDO IMPORT EXPORT

-Origine: Siria

-Lot: L 2004 268

-Termen de valabilitate: 30.04.2027

Recomandări pentru consumatori

Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, nu îl consumați. Puteți să îl distrugeți sau să îl returnați în magazinele Profi din lista afișată până la data de 10.08.2026 inclusiv, urmând să primiți contravaloarea acestuia, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Lista spațiilor comerciale Profi în care s-a distribuit produsul și detaliile oficiale ale informării pot fi consultate direct pe site-ul ANSVSA sau în rețeaua magazinelor Profi.

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