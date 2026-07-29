Mega-contract de 13 milioane de euro pe 5 ani pentru salubrizare stradală și deszăpezire, în municipiul Alba Iulia

Primăria Alba Iulia pregătește o nouă procedură pentru delegarea serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire, în condițiile în care actualul contract încheiat cu Polaris-M Holding SRL expiră în decembrie 2026.

Valoarea totală estimată, pe 5 ani, a contractului propus este de 56.299.604 lei, fără TVA. Aceasta înseamnă aproximativ 13 milioane de euro, cu TVA inclus.

Data limită pentru primirea ofertelor este 9 septembrie 2026.

Documentația tehnică pregătită de municipalitate prevede delegarea serviciului pentru o perioadă de cinci ani.

Contractul va acoperi activități precum măturarea străzilor și trotuarelor, spălarea și stropirea carosabilului, întreținerea curățeniei în zonele verzi adiacente, golirea coșurilor stradale, precum și deszăpezirea și combaterea poleiului.

Municipalitatea a mai încercat să atribuie acest serviciu prin concesiune în 2024. Procedura publicată în SEAP în septembrie 2024 avea o valoare estimată de 33.550.000 de lei fără TVA, pentru o perioadă de cinci ani.

Procedura a fost contestată de Brantner Servicii Ecologice SRL, care a formulat obiecții cu privire la documentația de atribuire.

În contextul întârzierilor generate de procedura de achiziție, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, în noiembrie 2024, o soluție temporară pentru asigurarea continuității serviciului. Municipalitatea a recurs la negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice pentru situații de urgență.

În urma acestei proceduri a fost încheiat contractul nr. 142804/9 decembrie 2024 cu Polaris-M Holding SRL.

Contractul are caracter temporar, până la finalizarea procedurii de concesionare, dar nu mai mult de 2 ani. Potrivit documentelor municipalității, acesta ajunge la termen în 9 decembrie 2026.

Ce prevede noua documentație

Caietul de sarcini pregătit pentru noua procedură include un spectru larg de operațiuni. În sezonul cald sunt prevăzute măturarea manuală și mecanizată a carosabilului și trotuarelor, curățarea și întreținerea zonelor verzi adiacente, răzuirea rigolelor, spălarea și stropirea străzilor, precum și golirea și întreținerea coșurilor de gunoi.

În perioada de iarnă, operatorul va trebui să asigure deszăpezirea manuală și mecanizată, combaterea poleiului, îndepărtarea gheții, precum și încărcarea și transportul zăpezii.

Documentația stabilește și cerințe privind dotarea cu utilaje, asigurarea personalului necesar, monitorizarea activității și evidența orelor de funcționare a autospecialelor.

Municipalitatea urmărește, potrivit documentelor pregătite pentru noua concesiune, creșterea frecvenței unor operațiuni de curățenie și extinderea serviciilor la străzile asfaltate între timp.

Tarifele contractului actual sunt majorate de la 1 iulie 2026

În paralel cu pregătirea noii concesiuni, Primăria Alba Iulia a recurs la modificarea unor tarife din contractul aflat în derulare cu Polaris-M Holding, începând cu data de 1 iulie 2026. în principal în contextul modificării costurilor cu forța de muncă și al prevederilor contractuale referitoare la ajustarea prețurilor.

Pentru unele dintre operațiuni noile tarife sunt:

*măturat manual carosabil și trotuare: de la 3,33 la 3,64 lei/100 mp, fără TVA;

*întreținere curățenie străzi: de la 1,77 la 1,91 lei/100 mp;

*întreținere zone verzi: de la 1,77 la 1,90 lei/100 mp;

*curățat manual rigole: de la 28,42 la 31,62 lei/100 mp.

Cu TVA inclus, tariful propus pentru măturatul manual ajunge la 4,40 lei/100 mp, iar cel pentru curățarea manuală a rigolelor la 38,26 lei/100 mp.

Noua procedură va trebui finalizată înainte de expirarea contractului actual

Studiul de oportunitate elaborat de municipalitate indică menținerea variantei gestiunii delegate prin concesiune, pentru o perioadă de cinci ani.

Unul dintre argumentele invocate este faptul că administrația locală nu dispune de personalul și utilajele necesare pentru realizarea directă a serviciilor.

În noua documentație sunt prevăzute, între altele, creșterea frecvenței unor operațiuni de salubrizare și extinderea intervențiilor pe străzile asfaltate care au fost introduse în rețeaua municipală.

Este prevăzută și extinderea numărului de recipiente pentru deșeurile stradale. Acestea ar urma să fie golite cel puțin o dată la două zile în perioada 1 aprilie – 1 octombrie și cel puțin o dată la trei zile în perioada 1 octombrie – 1 aprilie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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