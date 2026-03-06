Curier Județean

Evaluare Națională 2026: Care sunt centrele din județul Alba în care se va organiza proba de evaluare a cunoștințelor de limba maghiară maternă și limba germană maternă

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Evaluare Națională 2026: Care sunt centrele din județul Alba în care se va organiza proba de evaluare a cunoștințelor de limba maghiară maternă și limba germană maternă

Inspectoratul Școlar Județean Alba a făcut cunoscută metodologia de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă pentru admiterea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2026-2027.

Citește și: Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la  română și matematică

Liceele care organizează admitere în învățământul liceal, respectiv profesional/profesional dual, cu clase de predare în limbile minorităților naționale, vor organiza o probă de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă.

Candidații admiși la aceste probe pot fi repartizați la orice unitate de învățământ liceal din județ care organizează clase cu predare în respectiva limbă a minorităților.

În județul Alba sunt 2 centre care vor organiza probă de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Este vorba de Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud (pentru limba maghiară maternă) și Liceul German Sebeș (pentru limba germană maternă).

Verificarea cunoștințelor de limba maternă va consta dintr-o probă orală și o probă scrisă prin care se testează capacitatea de înțelegere și comunicare în limba maternă.

Desfășurarea probelor va avea loc în perioada 18-22 mai 2026.

Metodologia poate fi consultată AICI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

6 martie 2026

De

O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper” Profesoara de chimie Rodica Coroi, de la Liceul Teoretic Teiuș, s-a pensionat, momentul fiind marcat de colectivul unității de învățământ printr-un mesaj de apreciere pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor. Profesoara a format generații de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Rareș Alexandru Moldovan, de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță obținută la Olimpiada Națională de Geografie, faza județeană: S-a clasat pe locul II

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

5 martie 2026

De

Rareș Alexandru Moldovan, de la Liceul Teoretic Teiuș, performanță obținută la Olimpiada Națională de Geografie, faza județeană: S-a clasat pe locul II Elevul Rareș Alexandru Moldovan, din clasa a VIII-a a Liceului Teoretic Teiuș, a obținut Premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie. Elevul a fost coordonat în pregătirea pentru competiție […]

Citește mai mult

Curier Județean

6-7 martie 2026 | Înmormântarea Fărșangului, la Rimetea: PROGRAMUL obiceiului-eveniment din localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

5 martie 2026

De

Înmormântarea Fărșangului 2026, la Rimetea: PROGRAMUL obiceiului-eveniment din localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori „Înmormântarea Fărşangului”, de la Rimetea, județul Alba, este o tradiţie populară maghiară, veche de mai bine de 300 de ani, în care un alai colorat, asemănător celui de nuntă, condus de muzicanţi, preot, cantor, mire şi mireasă, şi […]

Citește mai mult