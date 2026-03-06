Evaluare Națională 2026: Care sunt centrele din județul Alba în care se va organiza proba de evaluare a cunoștințelor de limba maghiară maternă și limba germană maternă

Inspectoratul Școlar Județean Alba a făcut cunoscută metodologia de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă pentru admiterea în clasa a IX-a pentru anul școlar 2026-2027.

Liceele care organizează admitere în învățământul liceal, respectiv profesional/profesional dual, cu clase de predare în limbile minorităților naționale, vor organiza o probă de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă.

Candidații admiși la aceste probe pot fi repartizați la orice unitate de învățământ liceal din județ care organizează clase cu predare în respectiva limbă a minorităților.

În județul Alba sunt 2 centre care vor organiza probă de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Este vorba de Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud (pentru limba maghiară maternă) și Liceul German Sebeș (pentru limba germană maternă).

Verificarea cunoștințelor de limba maternă va consta dintr-o probă orală și o probă scrisă prin care se testează capacitatea de înțelegere și comunicare în limba maternă.

Desfășurarea probelor va avea loc în perioada 18-22 mai 2026.

Metodologia poate fi consultată AICI.

