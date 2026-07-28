FOTO | Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei
Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei
Municipiul Blaj continuă programul de reabilitare termică a blocurilor, după ce primarul Gheorghe Valentin Rotar a anunțat, marți, 28 iulie 2026, semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea energetică a încă trei imobile.
Lucrările vor include, printre altele, izolarea termică a clădirilor, schimbarea acoperișurilor, montarea de panouri fotovoltaice și pompe de căldură, înlocuirea tâmplăriei, închiderea balcoanelor cu geamuri termopan.
Valoarea contractului este de peste 12,4 milioane de lei.
Mesajul integral publicat de primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, este următorul:
Am semnat finanțarea pentru următoarele 3 blocuri care vor fi reabilitate energetic
Astăzi am semnat contractul dintre Municipiul Blaj și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) pentru proiectul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Blaj – 3 componente – Cererea 5”.
Prin acest proiect vor fi modernizate blocurile 16, 17 și 30 de pe strada Eroilor.
Valoarea proiectului, finanțat din fonduri europene, este de peste 12,4 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 23 de luni de la semnarea contractului.
Printre cele mai importante lucrări de reabilitare se numără: schimbarea acoperișurilor, izolarea termică a blocurilor, înlocuirea tâmplăriei și închiderea balcoanelor cu geamuri termopan, instalarea de panouri fotovoltaice, instalarea de pompe de căldură și sisteme de climatizare (aer condiționat), instalarea unor elevatoare cu șenile pe scări, pentru persoanele cu dizabilități.
Acesta este cel de-al treilea lot de blocuri pentru care am semnat contractul de finanțare, din cele șase cereri depuse la ADR Centru. Ne dorim să semnăm cât mai curând și celelalte trei contracte de finanțare, astfel încât peste 60% dintre blocurile din Blaj să beneficieze de programe de renovare și reabilitare termică.
Pentru asociațiile de proprietari care nu se află încă pe lista proiectelor depuse pentru finanțare, căutăm în continuare și alte surse de finanțare. Obiectivul nostru este clar: să reușim, în cel mai scurt timp posibil, să reabilităm toate blocurile vechi din Blaj.
Reiau apelul către blăjenii care locuiesc la bloc și îi îndemn să se constituie în asociații de proprietari cu personalitate juridică. Aceasta este condiția necesară pentru ca blocurile să poată fi incluse în viitoarele programe naționale de eficientizare energetică.
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