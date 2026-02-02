Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică
Susţinerea examenului de Evaluare Naţională este probabil unul dintre cele mai importante momente din viaţa unui adolescent, acţiune care îi poate asigura un liceu de top şi un parcurs corespunzător în viaţă.
În principiu se pot susţine teste de evaluare naţională la diferite clase, dar cele mai importante sunt probele susţinute la Evaluarea Naţională 2026 de către elevii care termină în vara acestui an clasa a 8-a.
Citește și: Simulare Evaluare Națională 2026: Când vor susține elevii de clasa a VIII-a problele scrise la română și matematică
Suntem convinşi că cei mai mulţi dintre ei s-au pregătit în mod constant, iar în luna martie ei chiar vor avea posibilitatea să-şi testeze cunoştinţele în ceea ce se cheamă simulare Evaluare Naţională 2026.
Conform informaţiilor date publicităţii de autorităţi, Evaluarea Naţională 2026 va începe pe 22 iunie 2026, chiar dacă înainte vorbim şi despre o perioadă de înscrieri, respectiv perioada 8-12 iunie 2026.
Calendarul pentru Evaluarea Naţională 2026 ne arată că elevii vor fi ţinuţi destul de mult în priză, rezultatele finale urmând a fi afişate tocmai pe 8 iulie 2026.
Calendar complet Evaluare Naţională 2026
10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12.00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14.00 – 18.00)
2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2026 | Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele
Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni, 2 februarie 2026, că una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranșe, […]
Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja”
Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja” Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat cum ar reacționa România în eventualitatea unui atac asupra uneia dintre Țările Baltice, subliniind că activarea articolului 5 al NATO ar fi automată și fără echivoc, afirmațiile fiind făcute […]
Adio, ghivece din plastic cu flori: După interzicerea pungilor, UE a pus gând rău recipientelor pentru plante
Adio, ghivece din plastic cu flori: După interzicerea pungilor, UE a pus gând rău recipientelor pentru plante Uniunea Europeană înăsprește legislația privind ambalajele din plastic. În cadrul „European Green Deal”, Bruxelles-ul a revizuit Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu un obiectiv clar: reducerea masivă a cantității de plastic și orientarea pieței către soluții […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică Susţinerea examenului...
PENSII 2026 | Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele
Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele Ministrul Muncii,...
Știrea Zilei
FOTO | Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu
Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o...
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu...
Curier Județean
Rețea de transport în comun cu autobuze electrice pentru orașul Ocna Mureș și două comune învecinate: De când vor fi disponibile cursele pe noile trasee
Rețea de transport în comun cu autobuze electrice pentru orașul Ocna Mureș și două comune învecinate Se fac în această...
Turismul din Alba, în continuă scădere: Numărul de turiști și de înnoptări a scăzut drastic în noiembrie 2025. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru
Turismul din Alba, în continuă scădere: Numărul de turiști și de înnoptări a scăzut drastic în noiembrie 2025. Județul, pe...
Politică Administrație
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...