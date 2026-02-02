Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică

Susţinerea examenului de Evaluare Naţională este probabil unul dintre cele mai importante momente din viaţa unui adolescent, acţiune care îi poate asigura un liceu de top şi un parcurs corespunzător în viaţă.

În principiu se pot susţine teste de evaluare naţională la diferite clase, dar cele mai importante sunt probele susţinute la Evaluarea Naţională 2026 de către elevii care termină în vara acestui an clasa a 8-a.

Suntem convinşi că cei mai mulţi dintre ei s-au pregătit în mod constant, iar în luna martie ei chiar vor avea posibilitatea să-şi testeze cunoştinţele în ceea ce se cheamă simulare Evaluare Naţională 2026.

Examenul de Evaluare Naţională 2026 începe pe 22 iunie 2026

Conform informaţiilor date publicităţii de autorităţi, Evaluarea Naţională 2026 va începe pe 22 iunie 2026, chiar dacă înainte vorbim şi despre o perioadă de înscrieri, respectiv perioada 8-12 iunie 2026.

Calendarul pentru Evaluarea Naţională 2026 ne arată că elevii vor fi ţinuţi destul de mult în priză, rezultatele finale urmând a fi afişate tocmai pe 8 iulie 2026.

Calendar complet Evaluare Naţională 2026

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12.00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14.00 – 18.00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

