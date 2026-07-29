Foto: CS Universitar Alba Iulia – CIL Blaj 3-4 (2-1), Cupa României Echipa din „Mica Romă”, calificare după remontada de senzație de la 1-3!!
CS Universitar Alba Iulia – CIL Blaj 3-4 (2-1), Cupa României. Echipa din „Mica Romă”, calificare după remontada de senzație de la 1-3!!
CS Universitar Alba Iulia a fost aproape să dea marea lovitură la primul meci al sezonului și să elimine pe CIL Blaj, considerată favorita disputei, Jocul din turul întâi al Cupei României a fost aproape de o mare surpriză, cu o evoluție de apreciat a albaiulienilor, însă CIL Blaj a reușit o remontada de senzație în actul secund, de la 1-3, cu 3 reușite în ultimul sfert de oră.
Citește și: CIL Blaj, transfer de marcă în defensivă: Alex Băican | Echipa din „Mica Romă”, campanie interesantă de achiziții
Surprinzător, universitarii au deschis scorul prin Stănilă (33, la centrare Tamaș), egalarea fiind reușită de experimentatul Blănaru (40, cel mai vârstnic jucător de pe teren). În minutul 45+1, B. Pop a readus avantajul în favoarea gazdelor, din pasa aceluiași Tamaș. Surpriza s-a conturat după pauză, pe fondul prestației peste asteptări a studenților, care și-au majorat avantajul prin Velțan (69, șut de la marginea careului, la pasă Pîrv). Gâțan (74, a marcat din apropiere, după un șut în bară), cu o reușită împotriva fostei echipe, pentru un final cu suspans. Nebunia a continuat, cu nou-intratul Băican (82), care a egalat la o fază încâlcită în careu. Peste un minut, Pîntea a marcat cu un șut din careu, printre picioarele portarului (toate golurile oaspeților înscrise de nou-veniți)
Conjudețenele CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj, se înfruntă la Micești, pe Stadionul „Groapa Rotundă”, miercuri, 29 iulie, la ora 17.30, turul I al Cupei României.
Sunt jucători care au schimbat taberele, cum ar fi R. Popa, Maghiari, Matiș, Man sau Stănilă, la CSU, respectiv R. Damian, Boldea, Pîntea sau Gâțan, la vizitatori.
Echipa din „Mica Romă” este favorită ținând cont și de campania de transferuri cu Blănaru și Pântea (CSM Unirea Alba Iulia), Nistor (CS Gheorghieni), S. Bran („U” Cluj), Fleșer (Sporting Cluj), Gâțan (CSU Alba Iulia), Checicheș (Sănătatea Cluj) și Băican. Ultimul, în vârstă de 28 de ani, a evoluat campionatul anterior la Minaur Baia Mare și a mai trecut în carieră pe la Luceafărul Oradea, Viitorul Târgu Jiu, CSM Alexandria și FC Bihor. Are aproape 120 de prezențe în eșalonul secund (cu 3 reușite) și este o mutare extrem de importantă a Blajului.
De partea cealaltă, universitarii merg în continuare pe linia tinereții, cu transferuri precum P. Cociș, B. Pop sau Gabor (ocnamureșean) – toți Sporting Cluj, R. Popa și Maghiari (CIL Blaj), Gheoghiu (aiudean, „U” Cluj), Lingurar (Unirea DMO), Matiș (Unirea Tășnad) , Lupșa (Sănătatea Cluj) sau R. Stanciu (Unirea Alba Iulia).
Arbitri P. Horvat, Cr. Bumb, Alexandra Cîrdei (toți Hunedoara) Observator D. Băloi (Gorj)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: Metalurgistul Cugir, calificare lejeră în Cupa României, după victoria concludentă de la Șugag, scor 10-0!
Metalurgistul Cugir, calificare lejeră în Cupa României, după victoria concludentă de la Șugag, 10-0 (4-0) Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir, Cupa României, la pauză 0-4 Au punctat B. Minteuan (16, 31), Șaucă (40), P. Pahone (45), iar la reluare au mai înscris Cocan Goronea debutantul Andrei Iosif (16 ani, penalty), D. Todoran, G. Cristea, […]
Volei Alba Blaj, alte două extreme: Ksenia Oprya (Rusia) și Nelmaira Váldez (Venezuela), în ediția 2026/2027
Volei Alba Blaj, alte două extreme: Ksenia Oprya (Rusia) și Nelmaira Váldez (Venezuela), în ediția 2026/2027 Volei Alba Blaj, vicecampioana României, a anunțat cele 4 extreme pe care va conta în stagiunea 2026/2027, toate venite în această perioadă. Citește și: Volei Alba Blaj, un nou transfer: extrema Sabine Haewegene, internațională din Franța Anterior echipa din […]
CEV EuroVolley 2026, cu România, la Cluj-Napoca, în BTarena, în perioada 9-16 septembrie | Vezi prețul biletelor și modalitatea de achiziționare
CEV EuroVolley 2026, cu România, la Cluj-Napoca, în BTarena, în perioada 9-16 septembrie | Vezi prețul biletelor și modalitatea de achiziționare Un eveniment european găzduit la Cluj-Napoca, CEV EuroVolley 2026 este una dintre cele mai importante competiții sportive organizate în România în anul 2026. În reprezentativa tricoloră se regăsesc și doi jucători din Alba, ocnamureșeanul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Alertă alimentară în România: Profi retrage de la vânzare un lot de stafide cu pesticide peste limita legală
Alertă alimentară în România: Profi retrage de la vânzare un lot de stafide cu pesticide peste limita legală ANSVSA a...
30 iulie – 3 august 2026 | Canicula revine în forță în România: Temperaturile urcă până la 39 de grade și vor fi nopți tropicale
30 iulie – 3 august 2026 | Canicula revine în forță în România: Temperaturile urcă până la 39 de grade...
Știrea Zilei
Mega-contract de 13 milioane de euro pe 5 ani pentru salubrizare stradală și deszăpezire, în municipiul Alba Iulia
Mega-contract de 13 milioane de euro pe 5 ani pentru salubrizare stradală și deszăpezire, în municipiul Alba Iulia Primăria Alba...
VIDEO | Știai că este ilegal să culegi fructe de pădure fără acordul proprietarilor? Acțiune a jandarmilor din Alba în Apuseni
Știai că este ilegal să culegi fructe de pădure fără acordul proprietarilor? Acțiune a jandarmilor din Alba în Apuseni La...
Curier Județean
Noi modificări pentru transportul public din Alba Iulia: Ce se schimbă în contractul cu STP
Noi modificări pentru transportul public din Alba Iulia: Ce se schimbă în contractul cu STP Primăria Alba Iulia pregătește modificarea...
Bărbat de 38 de ani, rănit la un picior, după o accidentare în zona Rimetea. Intervenție Salvamont
Bărbat de 38 de ani, rănit la un picior, după o accidentare în zona Rimetea. Intervenție Salvamont Echipa de serviciu...
Politică Administrație
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația locală, de zilele orașului. Ce sumă vor primi fiecare
Elevii din Sebeș, cu rezultate remarcabile la Evaluarea Națională și Bac 2026, dar și șefii de promoție, premiați de administrația...
FOTO | Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei
Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei Municipiul Blaj continuă...
Opinii Comentarii
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...