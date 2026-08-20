Elevii din Alba care nu beneficiază de transport public ar putea primi noi sume forfetare pentru navetă: Proiectul intră la vot în ședința CJ din 26 august 2026

Consilierii județeni din Alba vor avea pe masa ședinței ordinare de miercuri, 26 august 2026, un proiect de hotărâre prin care urmează să fie stabilită valoarea sumelor forfetare acordate elevilor care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de servicii de transport public. Valoarea propusă este de 0,77 lei pentru fiecare kilometru, inclusiv TVA, iar suma zilnică va fi calculată în funcție de distanța dus-întors dintre domiciliul elevului și unitatea de învățământ.

Proiectul de hotărâre nr. 190, inițiat la nivelul Consiliului Județean Alba, vizează anul școlar 2026-2027 și vine în contextul obligației legale a administrațiilor județene de a stabili anual valoarea unitară lei/kilometru pentru elevii aflați în această situație.

Potrivit documentației, măsura se aplică elevilor care sunt școlarizați în alt sat, comună, oraș sau municipiu decât cel de domiciliu și pentru care nu există servicii de transport public, curse școlare organizate în condițiile legii ori mijloace de transport puse la dispoziție de unitățile de învățământ sau consiliile locale. În aceste condiții, elevii beneficiază, pe durata cursurilor, de o sumă forfetară.

0,77 lei pentru fiecare kilometru

Elementul central al proiectului este stabilirea unei valori unitare de 0,77 lei/kilometru, inclusiv TVA. Această valoare este utilizată pentru determinarea sumei forfetare lunare și a sumei forfetare pe zi. Calculul este unul simplu: pentru distanțele de până la 50 de kilometri, suma zilnică se obține prin înmulțirea valorii de 0,77 lei cu numărul de kilometri aferenți traseului dus-întors dintre domiciliul sau reședința elevului și școală.

În anexa proiectului sunt prevăzute următoarele exemple:

*1 km dus-întors – 0,77 lei/zi;

*5 km – 3,85 lei/zi;

*10 km – 7,70 lei/zi;

*20 km – 15,40 lei/zi;

*25 km – 19,25 lei/zi;

*30 km – 23,10 lei/zi;

*40 km – 30,80 lei/zi;

*50 km – 38,50 lei/zi.

Pentru distanțele care depășesc 50 de kilometri, proiectul prevede că suma corespunzătoare celor 50 de kilometri va fi suplimentată cu suma aferentă kilometrilor care depășesc această distanță.

Cum a fost stabilită valoarea de 0,77 lei/km

Valoarea propusă de Consiliul Județean Alba nu este una stabilită arbitrar. În documentație se arată că aceasta este calculată ca medie a tarifelor medii în lei/km/loc prevăzute în fișele de fundamentare ale tarifelor aflate în vigoare pentru toate traseele și grupele de trasee care fac obiectul contractelor de delegare a serviciului public de transport județean.

În județul Alba există 33 de trasee atribuite în urma unor proceduri competitive, pentru care au fost încheiate tot atâtea contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate. Tarifele practicate de operatori sunt aprobate de Consiliul Județean și au la bază tarifele medii pe kilometru și loc ofertate în cadrul procedurilor de atribuire.

Prin urmare, valoarea de 0,77 lei/km reprezintă rezultatul mecanismului prevăzut de normele naționale pentru stabilirea anuală a acestei forme de sprijin.

Avizul ANRSC a fost deja obținut

Un pas obligatoriu înaintea adoptării hotărârii îl reprezintă obținerea avizului conform al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Consiliul Județean Alba a solicitat avizul prin adresa transmisă la 28 iulie 2026, după ce ANRSC ceruse centralizarea tarifelor medii pe kilometru și a sumelor forfetare calculate pentru distanțele de la 1 la 50 de kilometri. Avizul conform nr. 8774 a fost emis de ANRSC la 31 iulie 2026, documentul fiind înregistrat la Consiliul Județean Alba în aceeași perioadă.

Obținerea acestui aviz este prevăzută de normele metodologice, care stabilesc că valoarea unitară lei/kilometru trebuie aprobată anual de consiliul județean, cu avizul conform al ANRSC și până la data de 31 august 2026

Cine poate beneficia de bani

Măsura se adresează unei categorii bine delimitate de elevi.â Este vorba despre cei care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu și nu au acces la transport public. Pentru acordarea sumei forfetare trebuie să nu existe nici transport public, nici transport de tip curse școlare organizat potrivit prevederilor legale și nici transport asigurat prin mijloacele unității de învățământ sau ale consiliului local.

Reglementarea urmărește astfel să acopere situațiile în care gratuitatea la transport nu poate fi asigurată efectiv printr-un serviciu de transport existent, astfel încât lipsa unei rute de transport să nu împiedice accesul elevului la școală.

Legea învățământului preuniversitar prevede, de altfel, că elevii care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu și nu beneficiază de servicii de transport public primesc o sumă forfetară lunară, stabilită anual în funcție de distanța dintre domiciliu și unitatea de învățământ.

Dacă proiectul va fi aprobat, noua hotărâre va deveni cadrul aplicabil pentru anul școlar 2026-2027. Totodată, proiectul prevede încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 231 din 21 august 2025, cea care stabilea valoarea unitară și sumele forfetare aferente perioadei anterioare. Este, așadar, o actualizare anuală a mecanismului de compensare pentru elevii navetiști care nu pot folosi transportul public județean.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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