Electric Castle 2027: Când va avea loc festivalul de la Bonțida. Primele abonamente, puse în vânzare
Electric Castle 2027: Când va avea loc festivalul de la Bonțida. Primele abonamente, pus în vânzare
Cea de-a 13-a ediție a festivalului Electric Castle se va desfășura în perioada 15-18 iulie 2027, pe domeniul Castelului Bánffy din Bonțida, au anunțat organizatorii. Primele abonamente sunt disponibile la prețuri speciale, începând de la 159 de euro, la care se adaugă taxele aferente, pentru categoria General Access.
Potrivit organizatorilor, ediția din 2027 va aduce sute de artiști și experiențe noi, într-un cadru care îmbină muzica live cu atmosfera istorică a castelului și peisajele de vară.
Anunțul vine după o ediție din 2026 la care au participat 272.000 de persoane, potrivit datelor comunicate de organizatori.
Peste 20 de concerte din ediția din 2026, disponibile online
Începând de luni, 12 octombrie 2026 fanii pot urmări integral peste 20 de concerte din cadrul festivalului din 2026, pe canalul oficial de YouTube Electric Castle.
Printre spectacolele disponibile se numără concertele susținute de Teddy Swims și Archive, precum și seturile artiștilor Dub Pistols, Kneecap și House of Protection. Înregistrările pot fi urmărite integral, oferindu-le spectatorilor posibilitatea de a revedea momentele preferate de la festival.
Organizatorii precizează că înregistrările permit publicului să revadă concertele fără a fi nevoit să aleagă între artiștii care au evoluat simultan pe scene diferite.
Informații despre ediția din 2027, abonamente și cele mai recente anunțuri sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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