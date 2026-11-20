FOTO | Peste 50 de elevi din Teiuș au aflat de la polițiști importanța regulilor de circulație. Activități educative împreună cu Poliția Locală
Peste 50 de elevi din Teiuș au aflat de la polițiști importanța regulilor de circulație. Activități educative împreună cu Poliția Locală
Joi, 19 noiembrie 2026, polițiștii rutieri din orașul Teiuș, în contextul ,,Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2026”, împreună cu reprezentanți ai Poliției Locale Teiuș, au desfășurat activități informativ-educative la Liceul Teoretic Teiuș.
Peste 50 de elevi au fost implicați în numeroase activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.
Polițiștii le-au transmis informații privind modul corect de traversare a străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.
Activitățile informativ-educative privind siguranța rutieră vor continua în județul Alba.
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