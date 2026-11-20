Plafonarea adaosului la alimentele de bază prelungită cu 6 luni? Ministru: „Eu mănânc paste Băneasa, nu Barilla!”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține prelungirea cu șase luni a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, argumentând că mecanismul introdus în 2023 a contribuit la menținerea inflației alimentare sub nivelul inflației generale. Oficialul a precizat că a solicitat Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică un raport de evaluare care să fundamenteze decizia Guvernului.

Prezent la Maratonul Agriculturii, ediția a V-a, organizat de Profit.ro, Florin Barbu a arătat că, potrivit analizelor Ministerului Agriculturii, inflația la alimente se situează la aproximativ 5%, în timp ce inflația la nivel național este de 7%.

Ministrul consideră că plafonarea adaosului comercial la cele 17 categorii de alimente de bază trebuie menținută, cel puțin pentru încă șase luni, însă a subliniat că nu susține extinderea măsurii asupra tuturor produselor agroalimentare.

„Eu cred că în momentul de față, la inflația din România, mai trebuie prelungit încă șase luni pentru alimentele de bază”, a declarat Florin Barbu.

Acesta a explicat că solicitarea unui studiu către instituțiile competente este necesară pentru a evalua efectele mecanismului asupra producătorilor, procesatorilor și comercianților. Potrivit ministrului, plafonul de 20% aplicat după includerea cheltuielilor directe și indirecte în costurile produselor permite companiilor să obțină în continuare profit, fără ca măsura să le afecteze activitatea economică.

Ministrul vrea condiții comerciale egale pentru produsele românești și cele din import

O altă problemă semnalată de Florin Barbu vizează diferențele dintre adaosurile comerciale practicate pentru produsele românești și cele din import. Ministrul a dat ca exemplu piața pastelor făinoase, unde, potrivit datelor prezentate de acesta, produsele importate din Italia au un adaos comercial de aproximativ 18%, în timp ce pentru pastele fabricate în România adaosul ajunge la 85%.

În opinia sa, această diferență afectează competitivitatea producătorilor autohtoni, chiar și atunci când produsele românești au o calitate comparabilă sau superioară celor din import.

Florin Barbu susține că adaosurile comerciale ar trebui aplicate în mod echitabil pentru produse din aceeași categorie, indiferent dacă provin de la producători români sau din alte state membre ale Uniunii Europene.

Ministrul a estimat că, dacă pastele românești ar beneficia de același nivel al adaosului comercial ca produsele italiene, prețul acestora ar putea fi mai mic cu aproximativ doi lei. În aceste condiții, consumatorii ar avea un stimulent suplimentar să aleagă produsele autohtone.

„Dacă noi am avea pe pastele românești același adaos comercial practicat ca la cele din Italia, ar fi cu doi lei mai ieftine. Românul ar cumpăra ceva mai ieftin și produs în România”, a argumentat oficialul.

„Eu mănânc paste Băneasa, nu Barilla”

Florin Barbu a respins ideea că ar urmări impunerea unui adaos comercial fix pentru toate produsele agroalimentare, precizând că obiectivul său este eliminarea diferențelor de tratament comercial dintre producătorii români și cei din import.

Totodată, ministrul și-a exprimat încrederea în calitatea produselor autohtone și a susținut că industria alimentară românească a făcut investiții importante în modernizarea capacităților de producție.

„Pastele Băneasa sunt niște paste foarte bune. Eu mănânc paste Băneasa, eu nu mănânc Barilla!”, a afirmat ministrul, adăugând că România beneficiază de echipamente performante și de investiții de aproximativ două miliarde de euro în zootehnie și industria alimentară.

În opinia sa, principalul dezavantaj al produselor românești nu este calitatea, ci prețul la raft, influențat inclusiv de practicile comerciale ale retailerilor.

Adaosul comercial la cele 17 alimente de bază este plafonat până la sfârșitul anului 2026, iar o eventuală prelungire cu șase luni ar menține măsura și în prima jumătate a anului 2027, dacă propunerea va fi aprobată de Guvern.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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