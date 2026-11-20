Invitații de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Lista „numelor grele” din conducerea României care ar putea participa la paradă alături de albaiulieni
Invitații de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Lista „numelor grele” din conducerea României care ar putea participa la paradă alături de albaiulieni
Mai multe persoane importante din conducerea României au fost invitate să asiste la festivitățile și la parada militară organizate în Alba Iulia cu prilejul zilei de 1 Decembrie 2026.
Lista de invitați pentru ziua de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia:
Organizatorii evenimentului au transmis mai multe invitații către oficilaități importante din conducerea României. Lista celor invitați, nu neapărat și participanți, este următoarea:
- ES, domnului Nicușor Dan, Președintele României
- domnului Luca Niculescu, Prim-ministrul Guvernului României
- Ministrii din Guvernul României
- domnului Mircea Abrudean, Președintele Senatului
- domnului Sorin Grindeanu, Președintele Camerei Deputaților
- Majestății Sale Margareta a României, Custodele Coroanei Române
- domnului Nicolae Ștefănuță, Vicepreședintele Parlamentului European
- domnului Victor Negrescu, Vicepreședintele Parlamentului European
Programul oficial al manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Naționale a României de 1 Decembrie la Alba Iulia a fost transmis oficial de către organizatori, ieri, 19 noiembrie 2026.
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Printre principalele atracții ale evenimentului se numără: para militară de 1 Decembrie, concerte susținute de formații consacrate precum Cargo sau Hara, specatcol gradios de artificii, dar și retragerea cu torțe.
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