Testul răbdării pentru șoferi la ieșirea de pe autostrada A10 la Decea și pe DN1 spre Turda: ,,Ne mișcăm ca melcii”

Închiderea circulației pe un tronson al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda continuă să pune la grea încercare nervii șoferilor care tranzitează zona. Spre exemplu, vineri, 20 noiembrie 2026, conducătorii auto au trebuit să suporte o coloană întinsă pe mai mulți kilometri.

Un șofer a trimis redacției ziarulunirea.ro un videoclip și o serie de poze care arată coloana care se întinde pe kilometri întregi. El a explicat că ,,ne mișcăm ca melcii”.

Reamintim că măsura a fost impusă pentru executarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență, în zona kilometrului 66+350. Acestea sunt necesare pentru remedierea degradărilor apărute la nivelul sistemului rutier și restabilirea condițiilor de circulație în siguranță, transmit autoritățile.

Conform informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, în urmă cu câteva săptămâni, taluzul a cedat pe o lungime de peste 50 de metri, prăbușirea antrenând inclusiv parapetele de protecție.

Șoferii sunt nevoiți să părăsească autostrada la Unirea și să continue deplasarea pe DN1, pe ruta alternativă stabilită prin aviz: A10 – Nodul Rutier Unirea – DN1, kilometrul 421+750 – Inoc – Unirea – DN1, kilometrul 440+800 – Nodul Rutier Turda.

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