Iezerul Ighiu are, în premieră, o organizație dedicată promovării turistice: Care sunt obiectivele noii structuri

Consiliul Local al comunei Ighiu, județul Alba, a adoptat recent o hotărâre prin care aprobă participarea comunei, în calitate de membru fondator, la înființarea Organizației de Management al Destinației (OMD) „Iezerul Ighiu”. OMD „Iezerul Ighiu” o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, al cărei obiectiv este dezvoltarea și promovarea turismului în comună, în logica turismului durabil.

Cine sunt fondatorii

Pe lângă Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) Comuna Ighiu, reprezentată de primarul Traian Rusu, organizația este alcătuită din patru operatori privați locali: SC Viața la Țară SRL (reprezentată de Simona-Estera-Dalina Borcan), SC Ciptrans Ighiu SRL (Ciprian Trif), SC Play Ground Club SRL (Vlad-Alexandru Bucur) și întreprinderea individuală Negrea-Oprean Ovidiu.

Denumirea a fost rezervată prin dovada de disponibilitate nr. 231630 din 24 iunie 2026, eliberată de Ministerul Justiției.

Sediul va fi la primăria din Ighiu, iar organizația va fi constituită pe durată nedeterminată, de la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Alba Iulia.

Patrimoniul inițial este de 10.000 de euro, la cursul BNR din ziua depunerii.

Printre sursele de finanțare, statutul prevede taxele speciale de promovare turistică colectate conform art. 484 din Legea 227/2015, cotizațiile, fondurile atrase, donațiile și sponsorizările. Cuantumul taxei speciale se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, iar sumele pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost instituite. Organizația are obligația să vireze 20% din taxele colectate de la turiști către organizațiile de management de nivel județean sau regional.

Ce urmează să facă organizația

Statutul enumeră, ca exemple, obiective precum creșterea gradului de valorificare a potențialului turistic, creșterea notorietății brandului, prelungirea sejurului și sporirea numărului de turiști. Activitățile prevăzute includ elaborarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic, coordonarea procesului de creare a brandului destinației, studii de piață, colaborarea cu alte organizații similare, formarea resurselor umane din turism și atragerea de fonduri naționale și europene.

Îndeplinirea obiectivelor va fi monitorizată pe baza unor indicatori stabiliți de Adunarea Generală.

Cum se conduce

Organele de conducere sunt Adunarea Generală și Consiliul Director. Adunarea Generală, formată din toți membrii fondatori și asociați, alege președintele organizației cu votul a două treimi din membri, iar hotărârile se adoptă, de regulă, cu jumătate plus unu din membrii prezenți. Votul se calculează proporțional cu taxele speciale de promovare turistică plătite, pentru membrii care sunt plătitori, iar diferența până la 100% revine autorității publice locale. Adunarea se întrunește cel puțin o dată pe an și poate fi convocată și prin mijloace online.

Consiliul Director are cinci membri neremunerați, cu mandat de trei ani. Primul consiliu este alcătuit din Traian Rusu (președinte), Ovidiu Negrea-Oprean (vicepreședinte), Simona-Estera-Dalina Borcan (secretar), iar Ciprian Trif și Vlad-Alexandru Bucur ca membri.

Consiliul angajează managerul de destinație turistică, care elaborează bugetul anual. Controlul financiar revine unui cenzor, care trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat. Statutul prevede obligativitatea comisiei de cenzori doar la un număr minim de 100 de membri.

Hotărârea îl desemnează pe primarul Traian Rusu reprezentant al comunei în Adunarea Generală, cu Vasile Marius Benician ca supleant. Primarul este și împuternicit să semneze actele necesare înființării și să deschidă contul pentru consemnarea patrimoniului inițial.

Drepturi, obligații și ieșirea din organizație

Membrii pot participa la activități, pot alege și fi aleși în organele de conducere și pot contesta deciziile organelor organizației. Au obligația de a plăti cotizația, de a nu angaja organizația fără mandat și de a nu desfășura activități politice în numele ei. Statutul distinge între membri fondatori, membri asociați (care aderă ulterior) și membri de onoare. Orice plătitor de taxă de promovare turistică din destinație care dorește să adere trebuie primit. Calitatea de membru încetează prin retragere, încetarea personalității juridice sau excludere, inclusiv pentru lipsa nemotivată de la trei ședințe consecutive. Deciziile contrare legii sau statutului pot fi atacate în instanță în 15 zile.

foto: arhivă

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