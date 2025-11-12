Drept la replică în dosarul de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani cu firme și inculpați din Alba: ,,Am fost și suntem parte a unui linșaj juridic încă din anul 2014”

Am fost și suntem parte a unui linșaj juridic încă din anul 2014, în tot acest timp am fost și suntem parte la o mulțime de dosare penale intentate cu unic scop de a fi înlăturați din piața licitațiilor publice pentru a se putea satisface pe deplin o împărțire între actorii susținuți politic.

În acest dosar facem cunoscut opiniei publice următoarele: acest judecător a făcut orice să execute o comandă pentru a ne aplica o pedeapsă maximă, pentru a ne denigra și a ne exclude de pe piață. Acest așa zis judecător, dacă poate fi numit magistrat, nu a ținut cont de expertiza judiciară fiscală care a fost întocmită în faza de urmărire penală cu rezultat 0 prejudiciu.

Acest judecător a respins toate și orice formă de apărare a noastră motiv pentru care a fost recuzat de 3 ori, mai mult în faza de urmărire penală s-a abordat partenerul nostru de afaceri si i s-a impus să declare conform solicitării organelor, în speța procuror caz și respectiv polițist de caz, conform denunț depus și înregistrat la autorități de partenerul nostru comercial, pe care îl anexăm la prezentul drept la replică.

Vizavi de insolvență, a fost acordată pe o creanță prescrisă tot pe modelul să distrugem nu să creăm.

Mai precizăm că azi noi toți constructorii trăim o dramă, facturile noastre sunt decontate pe programe gen Anghel Saligny, o data la 7 luni, sau primării cu restante de 5-7 ani, gen UAT Scărișoara, de la care societatea are de încasat încă din anul 2018 suma de 2.237.147,67lei stabilită printr-o hotărâre definitivă.

În aceeași situație sunt și alte UAT-uri care au să ne dea importante sume de bani, și Statul urlă unde sunt banii lui, așa ne va falimenta și închide pe toți inclusiv pe cei ce azi poate jubilează fără a cunoaște contextul juridic.

