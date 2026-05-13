VIDEO ȘTIREA TA | Tânăr din Alba Iulia rănit, după ce a căzut cu trotineta, pe Bulevardul Revoluției

Tânăr din Alba Iulia rănit, după ce a căzut cu trotineta, pe Bulevardul Revoluției

Un tânăr din Alba Iulia a fost rănit miercuri după-masa după ce a căzut cu trotineta pe trotuar și pista de biciclete.

Incidentul a avut loc pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, în jurul orei 15.30.

Din primele informații, tânărul se pare că circula pe trotuar sau pista de biciclete când a pierdut controlul asupra trotinetei și a căzut.

La fața locului au intervenit un echipaj de poliție și două ambulanțe SAJ.

Imaginile au fost surprinse de un cititor ziarulunirea.ro și trimise pe adresa redacției.

