19 mai 2026 | Scriitorul francez Michel Herland, întâlnire cu publicul din Alba Iulia: Își va prezenta un volum bilingv

Scriitorul francez Michel Herland, întâlnire cu publicul din Alba Iulia: Își va prezenta un volum bilingv

Publicul iubitor de literatură este invitat marți, 19 mai 2026, începând cu ora 17:00, la o întâlnire cu scriitorul francez Michel Herland. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Filiala Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România și cu Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

Întâlnirea scriitorului francez Michel Herland cu publicul albaiulian va include prezentarea volumului bilingv francez–român „Tropiques suivi de Miserere / Tropice urmat de Miserere”, tradus în limba română de scriitoarea albaiuliancă Sonia Elvireanu, precum și un dialog deschis între autor și publicul prezent.

Programul va fi completat în mod armonios de un moment artistic susținut de corul „Tempo” al Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, sub bagheta dirijoarei Cristina Florea. La finalul evenimentului, cei prezenți vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe și fotografii alături de autor.

„Vă așteptăm să celebrăm împreună literatura și dialogul cultural franco-român, într-o atmosferă caldă și primitoare. Intrarea la eveniment este liberă”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Michel Herland s-a născut pe 8 decembrie 1945 la Toulouse și este eseist, romancier și poet francez. Este autorul a numeroase articole și directorul revistei online Mondes francophones. A publicat romanele: „Sclavul” (2014) și „Revolta” (2018) și volumele de poezie: „Haikus” (2018), „Tropiques urmat de Miserere – Tropice urmat de Miserere” (ediție bilingvă franceză-română, traducere și postfață Sonia Elvireanu) (2020) și „Omul care voia să picteze fresce” (2023).

FOTO | Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia 2026 în Alba

Cine a câștigat Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga" Opera Omnia 2026 în Alba Poetul și traducătorul Dinu Flămând este laureatul din acest an al Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga" Opera Omnia, decernat sâmbătă, 9 mai 2026 la Casa Memorială „Lucian Blaga" din Lancrăm. Din cei șapte nominalizați, Vasile Dan, Dinu Flămând, Șerban Foarță, […]

FOTO: „OVO" ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului, dezvăluite chiar înainte de debut

„OVO" ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului din 2026, dezvăluite chiar înainte de debut Cluj-Napoca devine, în aceste zile, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume. Producția OVO by Cirque du Soleil debutează la BT Arena chiar pe 23 aprilie, o dată cu o […]

FOTO | Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comunei. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor"

Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comună. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor" Într-o lume în care adesea auzim despre granițe, diferențe și distanțe, există locuri în care oamenii aleg să construiască punți. Un astfel de exemplu este proiectul Verde pentru viitor, care a […]

