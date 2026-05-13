19 mai 2026 | Scriitorul francez Michel Herland, întâlnire cu publicul din Alba Iulia: Își va prezenta un volum bilingv

Scriitorul francez Michel Herland, întâlnire cu publicul din Alba Iulia: Își va prezenta un volum bilingv

Publicul iubitor de literatură este invitat marți, 19 mai 2026, începând cu ora 17:00, la o întâlnire cu scriitorul francez Michel Herland. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Filiala Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România și cu Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

Întâlnirea scriitorului francez Michel Herland cu publicul albaiulian va include prezentarea volumului bilingv francez–român „Tropiques suivi de Miserere / Tropice urmat de Miserere”, tradus în limba română de scriitoarea albaiuliancă Sonia Elvireanu, precum și un dialog deschis între autor și publicul prezent.

Programul va fi completat în mod armonios de un moment artistic susținut de corul „Tempo” al Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, sub bagheta dirijoarei Cristina Florea. La finalul evenimentului, cei prezenți vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe și fotografii alături de autor.

„Vă așteptăm să celebrăm împreună literatura și dialogul cultural franco-român, într-o atmosferă caldă și primitoare. Intrarea la eveniment este liberă”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Michel Herland s-a născut pe 8 decembrie 1945 la Toulouse și este eseist, romancier și poet francez. Este autorul a numeroase articole și directorul revistei online Mondes francophones. A publicat romanele: „Sclavul” (2014) și „Revolta” (2018) și volumele de poezie: „Haikus” (2018), „Tropiques urmat de Miserere – Tropice urmat de Miserere” (ediție bilingvă franceză-română, traducere și postfață Sonia Elvireanu) (2020) și „Omul care voia să picteze fresce” (2023).

